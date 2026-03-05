Avala la continuidad de Guido Rodríguez y Lucas Beltrán en el Valencia: "Son muy importantes"

El ex centrocampista che Tino Costa ha elogiado a sus dos compatriotas. Del mediocentro cree que da la "pausa" que el equipo de Corberán necesitaba, mientras que del delantero alaba su capacidad de lucha y "sacrificio"

Son muchos los frentes abiertos que tiene el Valencia de cara a la próxima temporada. La planificación de la 26/27 ya va tomando forma con los fichajes del central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng. Pero son cinco los jugadores que acaban contrato y otros cuatro los cedidos que también finalizan su vinculación el próximo 30 de junio, evaluándose por parte de Ron Gourlay y la dirección deportiva cada caso concreto.

Así, dos de los futbolistas a los que se pretende retener son los argentinos Guido Rodríguez y Lucas Beltrán. El mediocentro aterrizó en el pasado mercado de enero y solo firmó hasta final de temporada tras desvincularse del West Ham. Pero él mismo aseguró que fueron las "prisas" por cerrar la operación las que llevaron a ambas partes a acordar un contrato de unos pocos meses, dejando la puerta abierta a seguir en Mestalla más allá de la fecha reseñada.

El respeto de los árbitros a Guido, otro factor a tener en cuenta

Al respecto, su compatriota Tino Costa, que defendió la camiseta del Valencia entre 2010 y 2013, no tiene dudas de lo mucho que le aporta el campeón de mundo al cuadro dirigido por Carlos Corberán. "Guido es un jugador cuya jerarquía en estos momentos, en este periodo de la temporada, hace falta porque es un jugador respetado, hasta por los árbitros, con mucha experiencia y que puede gestionar de otra manera un medio campo como el del Valencia. Hay algunos partidos que se le pueden al equipo ir si no tienes ese tipo de jugadores. Creo que le dio ese punto de madurez que necesitaba el equipo en el medio campo, ese punto de pausa", explicó en el programa 'La Banda' de À Punt.

La motivación del Mundial

Además, el ex centrocampista, retirado en 2024 tras una última aventura en el Pau FC francés, destacó como clave la motivación que supone la posibilidad de acudir al Mundial para esperar la mejor versión del ex del Real Betis en las filas valencianistas. "Él haciéndose fuerte en un Valencia, no hay mejor escaparate. De hecho, a mí me llevó a la selección argentina el Valencia. Es de esos jugadores que te pueden poner, como decimos nosotros, el pie arriba a la pelota, es decir, que por ahí no es, y que mismo un árbitro lo va a respetar y que a la mínima va a ser para él. Ojalá vaya al Mundial porque eso significaría que el Valencia subió del nivel bastante porque él se pudo mostrar, porque pudo sumar muchos minutos que últimamente no lo venía haciendo", añadió.

El consejo que Tino Costa le dio a Lucas Beltrán

Por su parte, en el caso de Lucas Beltrán tocará negociar con la Fiorentina, con la que no se pactó ninguna opción de compra al cerrar su préstamo el pasado verano. El delantero ha convencido y ha dejado que le gustaría seguir, aunque sus primeros meses en Mestalla no fueron sencillos y le costó entrar en el once. Sobre ello, Tino Costa reveló una conversación con su compatriota en la que le animó a no perder la fe y seguir por el mismo camino, convencido de que triunfaría de ese modo.

"Esta camiseta no es para todo el mundo, claramente. Tanto Guido como lucas son jugadores que te pueden aportar esos detalles que por ahí todo el mundo no ve, pero que son muy importantes dentro de la cancha. Beltrán es un jugador que la afición se lo está reconociendo hoy en día. Los últimos partidos que pude estar en Mestalla salió ovacionado o la gente enfadaba cuando lo cambiaban salía. Lo vi en River y cuando llegó aquí hablamos, hablé con él un par de veces, sobre el desempeño que estaba teniendo, pero viendo su movilidad, el trabajo, el sacrificio, mis palabras fueron: 'No te pueden ir mal aquí'. Yo sabía de lo que hablaba. En mi tiempo yo sabía que tenía jugadores muy importantes delante mío y que solo tenía una oportunidad si yo era superior en algo. Entonces ahí tenía que hacer el clic y saber en qué puede ser superior. Le dije: 'Dale, cómo estás, que te va a ir bien, no te va a ir mal jugando así, no te puede ir mal'. Poco tiempo después seguimos hablando, empezó a hacer goles. No es que tenga una charla diaria, pero hemos hablado bastante y me pone muy contento porque cuando la gente trabaja y se sacrifica Mestalla te lo reconoce", comentó.

Tranquilo con la situación del Valencia en LaLiga

Por otro lado, con respecto a la situación del Valencia en LaLiga, donde ha tomado aire tras su victoria ante Osasuna, Tino Costa considera que no se le debe complicar la permanencia. "Queda mucho, treinta y pico puntos. No sé si es para relajarse, pero sí que se nota una mejoría en el Valencia, ya sea por detalles como que Beltrán no juega de nueve y que juega detrás, porque Guido haya tomado el mando sin desmerecer a Pepelu. Pero sí que se nota una mejoría a nivel equipo, a nivel global del Valencia. Se reflejan en los resultados, se refleja en estadística, cuando ves un partido del Valencia en Villarreal que se pierde, pero ves un Valencia que en los últimos veinte, veinticinco minutos va a buscar el partido, cosa que no venía haciendo. Así que podemos esperar a que termine la temporada más tranquilamente que las últimas, y que ya podamos, a ver si el año que viene, plantarnos como el Valencia que siempre fuimos", destacó el argentino, que tras colgar las botas decidió residir en la capital del Turia e incluso juega con los veteranos del club che.