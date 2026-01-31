El Valencia mira más allá del mercado de enero: ya se mueve para fichar a Lucas Beltrán

El delantero argentino, cedido por la Fiorentina, ha convencido a Carlos Corberán y desde Mestalla ya se ha producido una primera toma de contacto para explorar su continuidad de cara a la próxima temporada

El Valencia ha aprovechado el mercado de enero para cerrar tres fichajes (Umar Sadiq, Guidro Rodríguez y Lucas Beltrán) y aún trabaja en la llegada de un cuarto. Se viene buscando a un extremo diestro y también se ha tanteado la opción del joven lateral diestro Nedeljkovic, pues solo podría aterrizar un jugador sub 23 que sea inscrito con el filial ante la imposibilidad de colocar a jugadores como Baptiste Santamaria o Dani Raba.

Pero, además, la dirección deportiva ha cerrado ya las incorporaciones del central Justin de Haas y el mediocentro Aliou Dieng de cara a la 26/27, ambos a coste cero al acabar sus contratos el 30 de junio. Y el trabajo con vistas a la próxima campaña no se detiene ahí.

Reunión con los agentes de Lucas Beltrán

Así, desde Mestalla también se han producido ya los primeros movimientos para buscar la continuidad de Lucas Beltrán, uno de los cuatro jugadores cedidos del plantel (junto a Agirrezabala, Ramazani y el recién llegado Unai Núñez). En su caso, el préstamo del argentino supuso el pago de un millón de euros, sin contemplarse opción de compra alguna en el acuerdo alcanzado con la Fiorentina. Pero según Tribuna Deportiva, ya se ha producido una reunión con sus agentes para conocer la postura que el club italiano tendría con respecto al delantero, con contrato en vigor allí hasta 2028.

Lo que pagó la Fiorentina y su valor de mercado

Si las condiciones económicas encajan en los parámetros que se manejan, el Valencia consideraría seriamente la posibilidad de lanzarse a por el traspaso definitivo de un futbolista que tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt. No obstante, el conjunto 'viola' pagó más, hasta 12,6 millones, para llevarlo a la Serie A en el verano de 2023 procedente de River Plate.

Los números de Lucas Beltrán

A Lucas Beltrán le ha costado arrancar a las órdenes de Carlos Corberán, que le ha dado una camiseta de titular en las últimas cinco jornadas de LaLiga, las mismas que en los 16 primeros encuentros del campeonato. Pese a ello, solo suma un gol, que no sirvió para sumar ante el Atlético de Madrid, además de otras dos dianas en Copa del Rey y una asistencia en el último duelo liguero frente al Espanyol. Pero el técnico valora no solo su rendimiento como segundo punta, donde ha conseguido que ofrezca su mejor versión, sino también su carácter y personalidad.

Por la labor de seguir en el Valencia

Por su parte, el ariete nacido en Córdoba también le ha hecho saber al Valencia que se encuentra muy a gusto tanto en el club como en la capital del Turia y vería con buenos quedarse en sus filas. Todo dependerá, sin embargo, de las condiciones que imponga la Fiorentina, donde disputó 98 partidos durante las dos temporadas en las vistió de 'viola', en los que anotó 16 tantos y firmó 9 pases de gol.