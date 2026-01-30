Hugo Guillamón y su adiós del Valencia: "Tampoco soy tonto"

El centrocampista, que ha vuelto a reencontrarse consigo mismo en el Hajduk Split, entiende que buscar una salida el pasado verano era lo mejor para todas las partes, después de que Corberán le enseñase la puerta de salida. Admite que no se lo esperaba, pero siente que tomó la decisión acertada al recalar en Croacia

Carlos Corberán le enseñó la puerta de salida, dejándolo incluso al margen de sus compañeros en parte de la pretemporada, y a Hugo Guillamón no le quedó más remedio que hacer las maletas el pasado verano. Tras toda una vida en el Valencia, el pivote entendió en realidad que era lo mejor para todos. Y aunque sorprendió al firmar por el Hajduk Split, cree firmemente que tomó la decisión acertada. Ahora, sigue al conjunto che desde la distancia y admite que fue un trago duro todo lo que vivió, aunque se muestra comprensivo, sin entrar a valorar en el criterio del entrenador de Cheste.

"Realmente no es que me lo esperara, pero sí es cierto que la situación estaba llegando a un punto que no era beneficiosa ni para mí ni para el club. Al final seguir ahí no era viable. Yo quería jugar y quería volver a sentirme importante y allí en Valencia no lo estaba consiguiendo. Yo siempre he dicho que ojalá haberme quedado toda la vida allí y que las cosas hubieran sido de otra manera, pero a la vez estoy contento de haber dado el paso, de haber salido y haberme encontrado aquí con una nueva ilusión. Te mentiría si te digo que fue fácil, porque al final me he criado aquí y llevo mucho tiempo en el club y eso es un cambio bastante grande. Al final son cosas que se dan y que yo tenía asumido que era una posibilidad. Cuando llegó este verano tuve que salir y yo entendí que era beneficioso para ambas partes", ha confesado en una entrevista concedida al diario As.

Después de haber vestido en 146 ocasiones la camiseta che, a sus 25 años, el donostiarra se vio en una situación incómoda, al apenas jugar ya la pasada campaña, e insiste en lo que más recomendable era cortar por lo sano. "Al final yo tampoco soy tonto. Ellos no estaban contando conmigo y yo quería salir para seguir jugando y seguir creciendo. Al final cuando esas dos cosas ocurren, lo más fácil para todos es buscar una salida que solucione el problema de ambas partes," destacó.

Sigue muy pendiente del Valencia

Pero pese a salir por la puerta de atrás, el jugador formado en Paterna sigue muy pendiente del equipo dirigido por Corberán, que ha tomado aire en LaLiga tras dos victorias consecutivas. "Siempre intento ver los partidos y seguir un poco el día a día del club, porque al final he pasado toda mi vida allí y soy de allí. Nada ni nadie me va a quitar ese sentimiento y siempre estoy pendiente de la actualidad del Valencia. Además, Sigo hablando con muchos compañeros que todavía están ahí y en parte también me interesa ver cómo les va".

Así le va a Hugo Guillamón en el Hajduk Split

En Croacia, Hugo Guillamón tampoco lo ha tenido fácil. Tras hacerse con la titularidad, acumuló otros siete encuentros ligueros consecutivos sin aparecer en el once, cuatro de ellos incluso sin contar con minutos. Pero en los tres últimos choques ha vuelto a ganarse la confianza de sui técnico, el uruguayo Gonzalo García, mostrándose satisfecho por cómo le van las cosas.

"Tenía claro que debía salir para mejorar, para sentirme importante, y creo que lo estoy siendo aquí. Me estoy volviendo a encontrar con ese jugador. Estoy muy contento. Ha sido un cambio grande. Al final salir de tu casa por primera vez desde que tienes cinco años lo cambia todo un poco. Ya no salir del equipo solamente, sino también cambiar de país y de idioma, no es fácil, aunque la verdad es que nos hemos adaptado súper rápido. Tengo la sensación de que va a ser un buen año", apuntó.

Las ofertas que manejó: "En España y de otras ligas de Europa"

El ex internacional español apuró hasta los últimos días del mercado para concretar su salida. En LaLiga hubo acercamientos por parte de Getafe, Celta de Vigo, Elche o Espanyol. Pero finalmente firmó por dos temporadas con el Hajduk Split en una operación en la que Valencia se reservó una serie de bonus por rendimiento y un porcentaje sobre una futura venta que se elevaría al 50%, según informó la prensa del país balcánico.

"Lo mejor para mí era tener todas las ofertas encima de la mesa, y por eso se retrasó un poco más de lo que todos queríamos. Yo quería estudiar bien todas las ofertas y a partir de ahí decidir. Tenía alguna cosa en España y también en otras ligas de Europa. Pero desde que llegó el Hajduk fue la opción que más me interesó y por la que me decidí. Tenía ganas de cambiar un poco de aires, porque era precisamente lo que sentía que necesitaba. Buscar otras cosas, probar nuevas ligas Ahora siento que ha sido una decisión muy acertada", explicó el ex internacional, que ha pasado la página del Valencia y solo piensa en "pelear por grandes cosas con el Hajduk y ayudar a ganar la liga, que hace tiempo que no se hace,