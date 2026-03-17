España - Italia en directo | partido de clasificación FIBA para el Mundial femenino 2026
Retransmisión en directo del España - Estados Unidos de la fase de clasificación FIBA del Mundial 2026 de baloncesto femenino.
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España 15-16 Estados Unidos (9')
Falta sobre Caitlin Clark, que anota los dos tiros libres
España 15-14 Estados Unidos (9')
Helena Pueyo penetra y adelanta otra vez al equipo español
España 13-14 Estados Unidos (8')
Iyana Martín anota dos tiros libre y corta un parcial de 6-0 en contra
España 11-14 Estados Unidos (8')
Kelsey Plum aprovecha un error defensivo de España y anota
España 11-12 Estados Unidos (7')
Chelsea Gray anota pese aestar puntada por una jugadora española
España 11-10 Estados Unidos (6')
Dearica Hamby anota su tercera canasta... qué rapido está yendo el partido, ambas juegan a un ritmo vertiginoso
España 11-8 Estados Unidos (5')
Megan Gustafson pone el más tres para España
España 9-8 Estados Unidos (4')
Raquel Carrera anota, roba y vuelve anotar para España
España 5-8 Estados Unidos (4')
Kahleah Copper anota dos tiros libres y pone la máxima para Estados Unidos
España 5-6 Estados Unidos (3')
Chelsea Gray se estrena con un lanzamiento desde media distancia
España 5-4 Estados Unidos (3')
Contragolpe de España y canasta de Megan Gustafson
España 3-4 Estados Unidos (2')
Dearica Hamby vuelve a anotar para el conjunto norteamericano
España 3-2 Estados Unidos (1')
Dearica Hamby estrena el marcador, pero contesta Gustafson con un triple
ARRANCA EL PARTIDO
Megan Gustafson saldrá desde el inicio contra la selección norteamericana; sólo lo ha hecho en este Premundial frente a Senegal, en el segundo partido
Los dos equipos ya están recibiendo las últimas instrucciones, esto está a punto de comenzar...
Las estrellas ya están listas: llegada de las jugadoras de España y Estados Unidos al pabellón de San Juan
Será el primer partido de Megan Gustafson contra 'su' país desde que se nacionalizara española, todo un reto para la norteamericana en su duelo contra unas pívots a las que conoce bien
Miguel Méndez, seleccionador español
“Parece que nuestra competición terminó el sábado y estamos pensando ya en la semana que viene. En dos días nuestras jugadoras estarán jugando. Es un momento complicado para jugar esta clasificación, pero intentaremos jugar nuestro baloncesto para que las jugadoras tengan minutos y luego evitar los problemas físicos”.
El duelo que se juega a continuación entre Puerto Rico y Nueva Zelanda puede certificar el pase de las boricuas como tercer conjunto que logra la clasificación, Estados U Unidos, por su parte, ya tenía el billete como campeón de la AmeriCup.
El encuentro, como todos los del grupo 2, se va a jugar en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico), donde ya han logrado la clasificación para el Mundial españolas e italianas.
¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Estados Unidos correspondiente a la fase de clasificación FIBA del Mundial 2026 de baloncesto femenino.
La selección española femenina de baloncesto cierra la fase de clasificación para el Mundial 2026, donde logró el pase para la cita de Berlín el pasado domingo, ante la mejor selección del mundo, una Estados Unidos que está paseándose por este Premundial.
Un España-Estados Unidos nunca es un partido más y, en este caso, servirá para que las jugadoras de Miguel Méndez, muchas de ellas que han entrado en el equipo tras París 2024, sepan lo que es medirse a una selección de este nivel.
En el equipo español hay también jugadoras como Awa Fam e Iyana Martín, que apuntan al Top-10 del próximo Draft y querrán demostrar ante las norteamericanas que están para formar parte de la WNBA.
Caitlin Clark, la gran atracción de Estados Unidos
En el equipo americano destaca la presencia de Caitlin Clark, la jugadora más mediática que ha llegado a la NBA femenina en los últimos años. Pero allí también hay varias jóvenes sobresalientes y algunas jugadoras que fueron campeonas olímpicas en Francia. Son un equipazo y lo han demostrado con palizas, incluso, ante Italia.
El equipo español llega de perder frente a las italianas, en un partido en el que ya no se jugaban nada -como en éste- y en el que dejaron muy mala imagen. Por eso, ante Estados Unidos tratarán de cambiar la imagen ofrecida y demostrar que este nuevo equipo puede aspirar a las medallas en el próximo mundial.
El aliciente de dar una buena imagen ya es suficiente, pero también saber hasta dónde pueden apretar a las pupilas de Kara Lawson, un equipo que, sin ser el mejor que puede presentar Estados Unidos, es muy superior al de cualquier otro país.