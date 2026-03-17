España - Italia en directo | partido de clasificación FIBA para el Mundial femenino 2026

Retransmisión en directo del España - Estados Unidos de la fase de clasificación FIBA del Mundial 2026 de baloncesto femenino.

¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Estados Unidos correspondiente a la fase de clasificación FIBA del Mundial 2026 de baloncesto femenino.

España - Estados Unidos de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

El encuentro, como todos los del grupo 2, se va a jugar en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico), donde ya han logrado la clasificación para el Mundial españolas e italianas .

El duelo que se juega a continuación entre Puerto Rico y Nueva Zelanda puede certificar el pase de las boricuas como tercer conjunto que logra la clasificación, Estados U Unidos, por su parte, ya tenía el billete como campeón de la AmeriCup.

“Parece que nuestra competición terminó el sábado y estamos pensando ya en la semana que viene. En dos días nuestras jugadoras estarán jugando. Es un momento complicado para jugar esta clasificación, pero intentaremos jugar nuestro baloncesto para que las jugadoras tengan minutos y luego evitar los problemas físicos”.

Será el primer partido de Megan Gustafson contra 'su' país desde que se nacionalizara española, todo un reto para la norteamericana en su duelo contra unas pívots a las que conoce bien

Las estrellas ya están listas : llegada de las jugadoras de España y Estados Unidos al pabellón de San Juan

Los dos equipos ya están recibiendo las últimas instrucciones, esto está a punto de comenzar...

Megan Gustafson saldrá desde el inicio contra la selección norteamericana; sólo lo ha hecho en este Premundial frente a Senegal, en el segundo partido

La selección española femenina de baloncesto cierra la fase de clasificación para el Mundial 2026, donde logró el pase para la cita de Berlín el pasado domingo, ante la mejor selección del mundo, una Estados Unidos que está paseándose por este Premundial.

Un España-Estados Unidos nunca es un partido más y, en este caso, servirá para que las jugadoras de Miguel Méndez, muchas de ellas que han entrado en el equipo tras París 2024, sepan lo que es medirse a una selección de este nivel.

En el equipo español hay también jugadoras como Awa Fam e Iyana Martín, que apuntan al Top-10 del próximo Draft y querrán demostrar ante las norteamericanas que están para formar parte de la WNBA.

Caitlin Clark, la gran atracción de Estados Unidos

En el equipo americano destaca la presencia de Caitlin Clark, la jugadora más mediática que ha llegado a la NBA femenina en los últimos años. Pero allí también hay varias jóvenes sobresalientes y algunas jugadoras que fueron campeonas olímpicas en Francia. Son un equipazo y lo han demostrado con palizas, incluso, ante Italia.

El equipo español llega de perder frente a las italianas, en un partido en el que ya no se jugaban nada -como en éste- y en el que dejaron muy mala imagen. Por eso, ante Estados Unidos tratarán de cambiar la imagen ofrecida y demostrar que este nuevo equipo puede aspirar a las medallas en el próximo mundial.

El aliciente de dar una buena imagen ya es suficiente, pero también saber hasta dónde pueden apretar a las pupilas de Kara Lawson, un equipo que, sin ser el mejor que puede presentar Estados Unidos, es muy superior al de cualquier otro país.