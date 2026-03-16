España se choca contra su propia medicina en el Premundial de baloncesto

La selección española cae en el Premundial ante una Italia (56-68) que cortocircuita su ataque y la desquicia con su dura defensa

La diferencia entre una selección ya clasificada para el Mundial con otra que aún tenía que ganar para estarlo. Esa es la única explicación para la desigual intensidad con la que italianas y españolas afrontaron el partido.

Veinticinco pérdidas de balón resultaron claves para que España perdiera (56-68) ante Italia su primer partido en la fase de clasificación FIBA para el Mundial 2026 de baloncesto femenino, en un encuentro en el que, salvo cuando salían de vestuarios con el plan bien claro, a España siempre se la vio perdida.

Italia supo llevar el partido a su terreno. A un duelo sin ritmo, muy físico, más centrado en defender que en atacar y en el que España, a la que le gusta correr, se sintió muy incómoda.

Sólo en el arranque de partido y en los primeros minutos del tercer cuarto, justo cuando Miguel Méndez les había leído la lección, España pareció jugar a algo. El resto del tiempo lo hizo a lo que el rival quiso.

Awa Fam brilla en el arranque de España

Ese buen inicio permitió a España tener ventajas cortas, pero a partir del 5-5 se despidió de ellas. Italia cortocircuitó el ataque español, al que pudo la ansiedad y empezó a perder uno tras otro balones sin remedio. Al menos, las italianas tampoco estaban muy acertadas en ataque y no buscaban nunca el rebote en la otra canasta, enfrascadas en defender. Eso permitió al equipo español, al menos, irse sólo dos abajo al final del primer cuarto.

Es la misma diferencia con la que se llegó al descanso, pero entre medias pasaron muchas cosas. Italia siguió a lo suyo y la diferencia se fue agrandando ante la importancia de un Miguel Méndez que pedía más intensidad a las suyas.

Con 11 arriba para Italia, España despertó y, entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, enlazó un 14-0 de parcial, que le dio el mando en el encuentro. Fueron los mejores momentos de Iyana Martín, tanto en defensa como en ataque.

España se despide tras la lesión de María Conde

España parecía al fin jugar como le gustaba, pero tras una canasta de María Conde, en la que se fue lesionada, ya con el tercer cuarto avanzado, el equipo español volvió a desaparecer, a no encontrar soluciones y a sumar pérdidas de forma continua.

Esta vez Italia fue más simple. Le dio el balón a Cecilia Zandalisini para que se lo jugara y ésta empezó a hacer estragos en la defensa española.

Con tan malas sensaciones y peor juego, bastante es que España sólo fuera perdiendo de cuatro al final del tercer cuarto, una desventaja que aguantó, pese a no mejorar, en los primeros minutos del último periodo.

Sin soluciones en ataque e incapaz de parar a Zandalisini en defensa, la diferencia empezó a crecer hasta alcanzar el marcador final, que era la mayor desventaja española en todo el encuentro.

A España aún le queda un partido en este Premundial. Será el martes, a las 22:00 horas, ante Estados Unidos.

Ficha técnica del España 56-68 Italia

España (13+13+17+16): Elena Buenavida (9), Mariona Ortiz (6), Maite Cazorla (1), Aina Ayuso (3), María Araujo (3), Helena Pueyo, María Conde (6), Awa Fam (5), Raquel Carrera (4), Megan Gustafson (12), Paula Ginzo, Iyana Martín (7).

Italia (15+13+19+23): Jasmine Keys (5), Francesca Pasa (14), Constanza Verona, Cecilia Zandalisini (22), Francesca Pan, Lorena Cubaj (9), Sara Madera (2), Mariella Santucci (6), Martina Fassina, Oibis Andre (7), Laura Speafrico (3), Martina Kacerik.

Árbitros: James Griguol (AUS), Aline García (URU) y Jian Sun (CHN).