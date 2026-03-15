España no se corta tras su brillante clasificación: "Este va a ser mi primer Mundial..."

El seleccionador español y María Conde sacan pecho después de que España haya asegurado su presencia en el Mundial 2026 de baloncesto femenino

Tras el fiasco que supuso quedarse fuera del Mundial 2022, España volverá a estar en una cita mundialista tras lograr la clasificación este mismo domingo -en España- después de derrotar a la selección de Puerto Rico.

España ha logrado la clasificación por la vía rápida, después de barrer en la pista a Nueva Zelanda, Senegal y a las anfitrionas. Y se ha asegurado su presencia mundialista cuando le quedan dos partidos aún por disputarse. Viendo la superioridad y los resultados, así como el precedente de ser la actual subcampeona de Europa, podría parecer obligada esa clasificación.

Sin embargo, tanto el seleccionador español, Miguel Méndez, como la capitana, María Conde, han dejado clara la importancia de estar en este Mundial, ya que hay jugadoras de esta generación que aún no lo han experimentado, pues no queda nadie de los que jugaron hace ocho años en Tenerife y algunas jugadoras ya han pasado y no han podido lograrlo.

También es el primer Mundial para Miguel Méndez y, por ello, no puede ocultar su satisfacción. "Este va a ser mi primer Mundial y estoy encantado de poder disfrutarlo. Además, con este grupo", reconocía el técnico español.

"Estamos muy contentos con lo que lo dijimos en verano, con lo que empezamos a construir el pasado verano, con tanta jugadora joven y con tanta jugadora descarada, pero disciplinada también De la misma manera que ellas disfrutan jugando juntas, para nosotros, para el staff, desde los fisios hasta los médicos, preparadores y entrenadores, es un placer estar aquí", añadía un Méndez que reconocía que todos, jugadoras y staff, están "muy cómodos, dentro y fuera del campo".

María Conde: "Para mí la selección es el equipo de mi vida"

María Conde, la jugadora con más internacionalidades en una selección española bastante joven, reconocía la felicidad del grupo de jugadoras, algunas de las cuales han llegado después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y aún no han afrontado una competición de este calibre. "Yo creo que significa todo -la clasificación para el Mundial-. Personalmente, he dicho muchas veces que para mí la selección es el equipo de mi vida y es con el que espero, con suerte, estar más años que en ningún otro sitio, poder jugar una cita mundial y hacerlo con estas jugadoras", afirmaba.

La exterior madrileña dejaba claro que estar en Alemania era una obsesión de todo el grupo. "Creo que aquí ninguna ha jugado ningún Mundial, así que era un momento especial para todas. Veníamos con muchas ganas de conseguirlo, con las ideas muy claras y con poca preparación pero sabiendo lo que teníamos que hacer. Así que yo creo que estamos muy contentas todas y todos de haberlo conseguido", sentenciaba la jugadora española.

Ante Italia y Estados Unidos

Ahora toca darlo todo cuando el objetivo se ha cumplido, algo que no será un problema, especialmente ante Estados Unidos, pues las jugadoras españolas están especialmente motivadas para enfrentarse a Caitlin Clark y compañía.

"Creo que mis jugadoras disfrutan jugando juntas y seguiremos intentando jugar nuestro mejor baloncesto. Tenemos la clasificación, tenemos nuestro primer objetivo de nuestro lado e intentaremos cuidar a nuestras jugadoras, porque en tres días tienen la competición de la Liga Española y tienen que volver sanas. Pero son jugadoras súper competitivas y ellas, como he dicho, disfrutan jugando juntas. Esperamos dos buenos últimos partidos", añadió el seleccionador nacional Miguel Méndez tras la clasificación para el Mundial.