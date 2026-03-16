El seleccionador español estalla tras lo visto en el España-Italia: "Un día así nos puede echar de un campeonato"

Miguel Méndez acabó muy molesto con el nivel de España tras el partido ante Italia del Premundial 2026 de baloncesto femenino

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, no podía ocultar su enfado en cada tiempo muerto que pedía durante el partido entre España e Italia. No lo decía con las palabras exactas, pero la traducción era clara: faltaba intensidad.

Si bien el rapapolvo del descanso enderezó al equipo, en cuanto pasaron los minutos, España volvió, incluso, a peor y el resultado final (54-68) fue el que el España merecía merced a su juego.

Pasaron los minutos de la derrota ante Italia y, pese a la intrascendencia de la misma, a Méndez no se le había pasado el enfado. Hasta el punto de que, junto a su jugadora Mariona Ortiz, alzó la voz y dio un tirón de orejas muy serio a sus jugadoras.

"Desde el punto de vista práctico, sé que hemos conseguido una clasificación y que hay una descompresión mental. Pero creo que eso ha durado mucho. Teneos que aprender de ese tipo de situaciones. Muchos de los errores ante Italia vienen de una falta de intensidad, de una falta de concentración en el partido, de un 'approach' equivocado...", analizaba el seleccionador español.

Méndez, incluso, se mostraba comprensivo con la situación. "Puedo entenderlo. No nos jugamos nada y ya todos están pensando en la próxima semana. Es un momento extraño, loco, jugar cinco partidos en siete días en este momento de competición y, en especial, con competiciones nacionales del nivel de la nuestra en España, que con 16 equipos, la mejor liga de Europa... es lógico que todo el mundo tenga el ojo puesto en la jornada del próximo día y en la Copa de la Reina que viene seguida. Esto lo puedo entender", reflexionaba antes de dar un palo a todas.

Méndez resalta las pérdidas y concesiones de España

"Pero creo que tiene que ser una enseñanza para todos. Para las jugadoras jóvenes del equipo y también para las veteranas, que un día sin competir como el que hemos hecho hoy nos puede echar de un campeonato. Tenemos que abstraernos del ruido de fuera. Tanto elogio hacia las jugadoras nos pone en una situación irreal. Creo que nuestro nivel no es para ser campeón del mundo y que tenemos que tener los pies en el suelo", advierte el preparador del combinado español.

Miguel Méndez considera que España tiene equipo para aspirar a todo en cada campeonato, pero siempre y cuando esté en lo que tiene que estar. No como ha ocurrido en el penúltimo partido de este Premundial de Puerto Rico. "Tenemos que saber que cuando todos jugamos juntos, al máximo de concentración y de intensidad, es verdad que podemos ganar a cualquiera. Pero cuando no estamos a ese nivel y no estamos con la mente puesta en el partido, nos pasa lo de hoy: 25 pérdidas de balón y 22 puntos de ellas de errores nuestros, que son casi la mitad de los puntos. Y eso hace que el partido sea muy fácil para el otro equipo. Creo que tenemos que estar muy atentos a este tipo de situaciones.", reconoce.

El técnico gallego no quería con ello "quitarle ningún valor a Italia". "Tanto en noviembre, en nuestro campo, como hoy nos han pasado por encima las dos veces", reconocía por otro lado.