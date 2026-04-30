Ibon Navarro no se muerde la lengua con Unicaja al borde del abismo: "Me da vergüenza"

El entrenador del conjunto costasoleño no está nada contento con el devenir de la temporada y da un toque de atención a poco más de un semana de la disputa de la Final Four de la Champions League

La temporada del Unicaja de Málaga no se puede decir que esté siendo mala, pero tampoco del todo buena. Hay ilusión por volver a conquistar la Champions League de la FIBA, torneo cuya Final Four empieza justo en una semana, pero de igual modo no pueden cerrar los ojos y olvidarse de los muchos problemas que tienen en la Liga ACB, algo que preocupa mucho a su entrenador, un Ibon Navarro que se muestra tajante tras la derrota ante el Dreamland Granada por 100-101.

El preparador de los costasoleños entiende que se puede ganar o perder, pero no entiende cómo sus chicos están teniendo actuaciones tan malas en lo que se refiere al tiro libre, faceta que les condenó ante los canarios y que les deja a un suspiro del desastre que sería no llegar a playoffs en la competición doméstica.

"Somos el segundo peor equipo de la liga en tiro libre. Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres. Un equipo profesional de la ACB. Y seis de trece en la prórroga... Así es muy complicado. Ha sido muy sangrante", comenta en rueda de prensa.

Un final tan cruel como búscado

En su valoración del partido, Navarro explica que empezaron bien, pero que les ha costado mantener una línea regular de juego, condenándoles a un final en el que los errores propios han abierto la puerta al rival.

"Nos ha costado encontrar equilibrio y balance defensivo. Hemos mantenido un ritmo alto de partido, pero con 30 segundos y seis arriba pasan todas las cosas que tenían que pasar para que se diera un partido así. El triple a tablero de Metu... perdemos el balón y Wong nos mete un tiro punteado...", comenta apenado.

Un momento muy delicado en la Liga ACB

La debacle de Unicaja en la Liga ACB es cosa del último mes y medio. Desde que los andaluces ganasen en casa al Casademons Zaragoza por 112-89 el lejano 14 de marzo se han disputado otros siete encuentros en la competición doméstica. Pues bien, solo uno de estos ha terminado con victoria. Es ese parcial de 1-6 el que ha dejado al equipo a un suspiro de salir de las primeras ocho posiciones, las que dan plaza para los playoffs.

Para ser exactos, Unicaja tiene en estos momentos un balance de 16-13, mientras que el Bilbao Basket, noveno, ostenta un 15-13; es decir, si los vascos ganan el fin de semana les igualarán a récord. Por suerte para los de la Costa del Sol, tienen ganando el cara a cara particular por dos puntos, por lo que en caso de empate siempre estarán por delante.