Xavi Pascual recrimina a Will Clyburn su decisión: "Se ha precipitado totalmente"

El entrenador del Barça está satisfecho por a reacción de los suyos, pero no por ello olvida errores individuales que pueden terminar costando muy caros a largo plazo

El Barça se ha levantado de manera inmediata. Tras sufrir la hasta ahora derrota más dolorosa de la temporada en cancha del Mónaco, equipo que les ha eliminado a un paso del playoffs de la Euroliga, el conjunto de la Ciudad Condal ha sabido sacar orgullo para plantarse en Vitoria y batir al Baskonia; eso sí, con algunas decisiones que no gustaron nada a un Xavi Pascual que señala a Will Clyburn pese a su satisfacción general.

"Estoy contento por la victoria, tras 36 horas del último partido y haber caído eliminados en Euroliga no era algo fácil, pero el equipo ha reaccionado bien y en general hemos competido bien más allá de algunos errores que hemos cometido, por ejemplo, para cerrar el partido. Errores que no se pueden cometer, pero en general hemos sabido luchar, estar en partido y hemos hecho una actuación sobria, especialmente en el tramo final de la segunda parte en el que hemos estado muy bien", comenta el preparador de Gavà.

El enfado de Xavi Pascual con Will Clyburn

Dejando de lado esa alegría por un triunfo que les ha permitido colocarse con 19 triunfos, y por tanto pasar a los vascos en la clasificación general de la Liga ACB, Xavi Pascual recrimina a Clyburn su decisión en la recta final del encuentro, señalando además otras equivocaciones del equipo.

"El tiro de Clyburn no venía a cuento, tenía que controlar la posesión y se ha precipitado totalmente. También los cinco segundos sin sacar el balón, el 2+1 por la falta de Punter que tampoco no... Hemos cometido muchos errores en el tramo final, y luego no había percibido que Luwawu-Cabarrot podía tirar a fallar el segundo tiro libre, pero hemos estado atentos para coger el rebote y eso es con lo que me quedo", subraya.

Un Toko Shengelia metido en la película

Cualquier equipo necesita de líderes, y más aún cuando las cosas andan revueltas. Pues bien, justo eso es lo que tienen los azulgranas en un Toko Shengelia que en Vitoria ejercicio tanto guía vocal como de ejecutor sobre el parqué. Así se lo reconoce Pascual.

"Shengelia está jugando muy bien en este tramo de temporada desde que se recuperó de la lesión. Es un jugador muy importante y una referencia para nosotros, nos ha ayudado muchísimo hoy y ha sido uno de los mejores al igual que Jan Vesely, que creo que ha hecho un partido brillante en todos los aspectos del juego", sentencia.