El Unicaja blinda a Ibon Navarro por lo que pueda pasar

El presidente del Unicaja Málaga, Antonio López Nieto, da una rueda de prensa en la que hace balance de lo ocurrido en la campaña 2025-26, a la vez que marca la hoja de ruta para un futuro que espera sea brillante

El Unicaja Málaga de la temporada 2026-27 ya está en marcha. Si hasta hace un par de días parecía estar hivernando a la espera del pistoletazo de salida, ese se ha producido de manera abrupta primero con el anuncio de la marcha de Ibon Navarro y posteriormente con la rueda de prensa del presidente de la entidad, un Antonio López Nieto que ha hecho un repaso completo del presente y futuro de la entidad costasoleña.

Lejos de lanzar balones fuera, López Nieto ha comenzando dejando claro que la campaña ya concluida les ha dejado un amargo sabor de boca y que el objetivo de cara a la venidera es regresar a la élite del baloncesto nacional para codearse con los mejores.

"Si tenemos una línea que es estar en la Copa del Rey, llegar a la fase final en Europa y estar en el playoff de la ACB... Si no lo hemos conseguido, está claro que la temporada no ha sido buena. Nuestro objetivo es estar cerca y molestar a los equipos grandes", comenta entrando en lo que viene el próximo curso, el cual significa el 50 aniversario del club.

Ibon Navarro y el nombre del nuevo entrenador

Antes de hablar de fichajes, salidas y lo que es la concepción de la plantilla en sí, en la Costa del Sol tienen claro que les toca buscar y acertar con el nombre del nuevo entrenador. Sobre esto, el presidente aclara que no tendrán prisa, apuntando además que de cara al futuro mantienen el control sobre Ibon Navarro.

"Tenemos que elegir a la persona idónea y no pasa nada por tardar un poco. En otro orden de cosas, mantenemos los derechos de Ibon Navarro en la ACB. Con ello se demuestra que él no quiere estar en otro equipo aquí que no sea Unicaja", afirma.

La continuidad de Djedovic, sellada

Lo que está claro que no ocurrirá en el Unicaja es una revolución. Cuestionado por los posibles cambios en la plantilla, López Nieto recalca el gran nivel de los jugadores con los que ya cuentan, anunciando además que Djedovic ha renovado su contrato con la entidad.

"Tenemos un bloque importante. Algunos que no tienen contrato van a continuar y otros que tienen saldrán. Ya puedo decir que Djedovic seguirá con nosotros", concluye en relación a los posibles cambios en el roster con vistas a hacerlo bastante mejor en la temporada venidera, la 2026-27.