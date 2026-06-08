Moncho Fernández alude al "carpe diem" para explicar su posible fichaje por Unicaja

La entidad de la Costa del Sol está manos a la obra para dar forma a su nuevo proyecto tras conocer el adiós de Ibon Navarro tras tres años y medio con ellos

El Unicaja de Málaga busca nuevo entrenador y Moncho Fernández está entre los que gustan. ¿Quiere decir eso que será el próximo inquilino del banquillo costasoleño? No, pero sin duda existe una posibilidad real que hace hablar al actual técnico del Bàsquet Girona de lo cambiante que es el deporte profesional.

A sus 56 años, el técnico gallego deja claro que está feliz en la escuadra catalana y que se siente satisfecho con lo conseguido este curso; tanto es así que no piensa perder tiempo con salir al paso de lo que define como 'rumores de verano'.

"El verano, el fin de la temporada y los rumores van de la mano siempre. No estoy en las redes sociales y prefiero no hacer ningún tipo de comentario, porque nunca sabes cuál es el origen de las informaciones. Vivo en un mundo en el que me llegan las noticias y tengo contrato con el Girona. Si tengo que dar una respuesta a cualquier rumor estaría 24 horas hablando. Son los tiempos que hay ahora, pero no tengo más que decir", señala.

El "carpe diem de Moncho Fernández

'Nunca digas nunca jamás'. Esa clásica expresión ha debido pasar por la menta del veterano entrenador al escuchar hablar de su posible fichaje por Unicaja; tanto es así que deja en el aire cualquier cosa que pueda pasar en el futuro.

Llo que puedo decir es que estoy súper contento en Girona, hice una renovación en septiembre y es la realidad. Entonces, hablar de lo que puede pasar en el futuro... Mi experiencia me dice que el deporte profesional es una cosa muy cambiante. Podemos hablar de lo que puede ser o no. Repito en cada rueda de prensa es carpe diem, carpe diem y carpe diem. Es lo que tenemos por delante y no va a cambiar. Estoy muy cómodo, pero pensando que podamos hacerlo mejor", explica.

Moncho Fernández, centrado en hacer crecer al Girona

Con contrato en vigor para la próxima temporada y sin cláusula de salida para cambiar de aires por motu propio, Moncho Fernández deja claro que su mente está puesta en qué se puede hacer para que el conjunto catalán sea mejor de cara al curso 2026-27.

"Los detalles son claves para aumentar el nivel, así como que el vestuario haga autocrítica para seguir creciendo. Si tú no mejoras empeoras: es parte de mi filosofía. Y sí, aún es muy pronto para saber qué competición europea jugará el club en la temporada de su debut continental", finaliza.