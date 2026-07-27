Cuatro fichajes oficiales en Murcia para pensar en la Liga y en Europa

El conjunto universitario ha vivido un verano clave en lo que concierne a un planificación, ya que han salido piezas muy importantes y quiere competir al más alto nivel tanto en el ámbito nacional como continental

Tras meses de enorme intensidad, tanto en el ámbito deportivo como en el mercado, el UCAM Murcia de la temporada 2026-27 ha tomado forma de manera casi definitiva con cuatro fichajes oficiales con los que desean elevar el nivel de una plantilla que, una vez más, quiere afrontar con las máximas garantías tanto su trabajo a nivel nacional (Liga ACB) como continental con la disputa de la Basketball Champions League de la FIBA.

El caso DeJulius como centro de todo en Murcia

No se puede hablar del UCAM Murcia (ni a presente ni a futuro) sin pasar por el caso David DeJulius. La situación con el escolta es caótica. Primero renovó en marzo hasta 2028 y posteriormente pidió salir al tener una oferta mejor.

El problema llega cuando los murcianos, estando en pleno derecho, le comunican que no le van a dejar partir por el perjuicio deportivo que sufrirían, ya que se trata del segundo máximo anotador de la Liga ACB 2025-26 con un promedio de 17,6 puntos por encuentro, siendo incluido además en el quinteto ideal de la competición.

Ahora su continuidad está en el aire. Apunta a salir igualmente, pero desde el club emprendieron acciones legales a pesar de que DeJulius dejase clara su voluntad de marcharse. Hay batalla por delante, todo ello mientras el jugador está en fase de recuperación de la lesión sufrida en el quinto metatarsiano del pie derecho. Mientras, Sito Alonso ya piensa en el arranque del siguiente ejercicio a finales de septiembre sin saber qué esperar en este asunto.

Cuatro fichajes ya oficiales

Volviendo a lo que son certezas, la realidad es que el UCAM Murcia cuenta en estos momentos con 15 jugadores en plantilla tras realizar cuatro fichajes de cara encarar la campaña 2026-27 en la Liga ACB y en la Liga de Campeones FIBA.

Así, han arribado a la entidad universitaria el base argentino Juani Marcos, el escolta estadounidense con pasaporte guineano Souley Boum, el ala pívot letón Marcis Steinbergs y el pívot francés Jean-Marc Pansa, quienes vienen a cubrir las vacantes dejadas por Dani García, Jaylen Hands, Kelan Martin y Devontae Cacok.

Además siguen tras haber renovado sus contratos el base Michael Forrest, los escoltas Jonah Radebaugh y Dylan Ennis y el alero Howard Sant-Roos, además de otros siete jugadores que tenían vinculación más allá del pasado 30 de junio como son los aleros Sander Raieste y Will Falk, los ala pívots Toni Nakic, Rubén López de la Torre y Kaiser Gates, éste saliente de lesión; y los pívots Emmanuel Cate y Moussa Diagne. La apuesta está hecha. En unos meses veremos si da resultados.