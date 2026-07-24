El Valencia Basket saca a relucir su as en la manga contra el Real Madrid

Los 'taronja' no han dicho su última palabra en su particular curso contra el conjunto blanco, que ya se ha hecho a lo largo del verano con dos pilares del campeón de la Liga ACB como son Jaime Pradilla y Pedro Martínez

El verano que llevamos en el mercado europeo de baloncesto, y más en concreto en el de la Liga ACB, es de auténtico infarto, sobre todo con la disputa 'eterna' que están viviendo Real Madrid y Valencia Basket. Pues bien, los segundos se guardaban un as en la manga con el que han respondido al último golpe de los blancos; y sí, lo han hecho en forma de fichaje.

El Madrid golpea primero... y por tercera vez

Jaime Pradilla y Pedro Martínez han supuesto dos enormes golpes para la base del Valencia Basket campeón, que tras colarse en la Final Four de la Euroliga también rindió de manera excepcional en el playoff de la Liga ACB para proclamarse campeón. Ha dolido en el Roig, pero ni han cejado en su empeño por formar un gran equipo ni se han parado a lamentarse tras el último golpe sufrido por parte del Real Madrid.

Siendo un posibilidad muy real desde el primer momentos, los blancos han igualado la oferta que presentó el Valencia Basket por el interior hispano-senegalés Eli John Ndiaye, que estaba sujeto al derecho de tanteo, recuperando así al jugador formado en la cantera madridista.

Fue exactamente el pasado 18 de julio cuando el Valencia Basket presentó una oferta que fue notificada al conjunto madridista un día después. El plazo para igualar dicha oferta y evitar que Ndiaye llegara al equipo ‘taronja’ finalizaba este viernes a las 23.59h, pero en el Madrid han preferido no esperar a la hora límite para ejercer su derecho, si bien ahora tendrá que decidir si se quedan con él en la plantilla del nuevo proyecto que lidera el entrenador Pedro Martínez o si le busca una salida.

El Valencia Basket se la devuelve con su as en la manga

Lejos de quedarse parado, y casi como si supiese que esto iba a pasar, el Valencia Basket ha incorporado de manera inmediata al ala pívot estadounidense con pasaporte senegalés Mouhamadou Gueye, que ha firmado por una temporada según ha informado el club. Y no es una noticia cualquiera, ya que no pocas informaciones recalcaron que el Madrid podía igualar la oferta por Ndiaye con la intención de recibir una compensación económica por parte de los 'taronja'. No será así, puesto que tenían en la recámara otro fichaje.

De 2,06 metros de altura y 28 años, Gueye vivirá su primera experiencia en Europa después de haber desarrollado toda su carrera en Estados Unidos tras haberse formado en la liga universitaria hasta dar el salto a la NBA y a la Liga de Desarrollo. La pasada temporada disputó un total de 47 partidos con el equipo vinculado de los Chicago Bulls en los que promedió 15 puntos y 7,5 rebotes, además de haber disputado dos partidos oficiales en la NBA.

Durante su etapa en la liga universitaria, Gueye llegó a alcanzar los 129 tapones en su segunda temporada en Stony Brook, la cuarta mejor marca de la universidad. Gueye no ocupará plaza de extracomunitario al contar con pasaporte cotonú, documento que en la ACB le exime de ocupar dicha plaza.