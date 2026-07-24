El último baile de Sergio Llull con el Real Madrid ya es oficial

La leyenda del baloncesto español parecía no tener claro su futuro desde el cambio de entrenador en la 'casa blanca', ya que Pedro Martínez ha llegado con un plan muy específico que necesita de unas piezas y cualidades concretas

Hace días que se filtró la continuidad un año más de Sergio Llull en el Real Madrid, pero no ha sido hasta ahora cuando el conjunto blanco ha hecho oficial que amplía el contrato de su escolta y capitán hasta el final de la temporada 2026-2027, afrontando así la que será su vigésima campaña consecutiva en el conjunto blanco de baloncesto, del que es el jugador con más partidos disputados en la historia.

A punto de cumplir 39 años, Llull (Mahón, Menorca, 1987), que llegó al Real Madrid en 2007 procedente del Bàsquet Manresa, continuará una temporada más al frente del proyecto madridista después de haber sido una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto. No sorprende, ya que él mismo explicó nada más caer en primera ronda del playoff de la Liga ACB que se veía con energías para continuar.

El envidiable palmarés del capitán del Real Madrid

La trayectoria de Llull es fantástica. Para ser exactos, el internacional español acumula 29 títulos con el club blanco: tres Euroligas, una Copa Intercontinental, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España. Además, con 1.249 encuentros oficiales, tiene el récord de partidos disputados con la camiseta del Real Madrid. Sí, llamarle leyenda es casi quedarse cortos.

Lo cierto es que se puede decir que Llull llegará al próximo curso con el objetivo de sacarse la espina del 2025-26, uno en el que el Real Madrid perdió las finales de Copa del Rey -ante el Baskonia-, Euroliga -contra el Olympiacos- y Liga Endesa -contra el Valencia Basket. El guard menorquín, que cumplirá 39 años el 15 de noviembre, mantiene un papel relevante tanto por su aportación deportiva como por su liderazgo dentro del vestuario.

Capitán del equipo desde 2021, Llull es uno de los grandes referentes del baloncesto español y el único jugador de la actual plantilla que permanecía en el club tras la conquista de la primera Euroliga de la era moderna, lograda en 2015. El día que se marcha lo hará entre loas infinitas.

Sergio Llull, un pilar de la Selección Española

Aunque en el Madrid ha hecho una carrera excepcional, no lejos se queda su papel como una de las piezas esenciales de la mejor época de la Selección Española de baloncesto, con la cual conquistó un campeonato del mundo (2019), tres Eurobasket (2009, 2011 y 2015) y tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce). En 2023 anunció su retirada de la selección tras más de 170 internacionalidades.

Con esta renovación, el Real Madrid garantiza la continuidad de "una de las mayores leyendas de la historia del club y un ejemplo de compromiso, liderazgo y de los valores que representa la entidad", explicó el club.