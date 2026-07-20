El Real Madrid cierra la renovación de Sergio Llull y se lo piensa con Facundo Campazzo

Según afirma Marca, la leyenda del baloncesto español firmó su nuevo contrato hace un mes y cumplirá la que será su 21ª temporada consecutiva en el club blanco, con el que volverá a aspirar a lo máximo

Era una de las grandes tareas pendientes del Real Madrid y por lo que parece la dejó resuelta hace tiempo. Si bien se ha señalado en las últimas fechas que el futuro de Sergio Llull en el Real Madrid dependía de la decisión que tomase Pedro Martínez –el nuevo entrenador–, ahora resulta que según informa Marca el veterano base firmó su nuevo contrato con los blancos hace un mes, lo cuales no tienen nada claro repetir fórmula con Facundo Campazzo.

Sergio Llull, madridista hasta que él quiera

El Madrid ha dejado claro el camino a tomar con Llull. Esta por ver qué papel le da Pedro Martínez, pero en cualquier caso formará parte de la plantilla en la que será su 21ª campaña con el conjunto de la capital de España. La decisión se tomó antes de la llegada de Juan Carlos Sánchez y se ha respetado, como no podía ser de otra manera, con una leyenda del club.

Llull está cerca de cumplir 39 años –llegará en noviembre–, pero ya dijo al terminar la temporada que se encontraba con fuerzas para seguir un año más defendiendo la camiseta blanca. Los números le avalan, puesto que el curso pasado estuvo en pista hasta 81 partidos a las órdenes de Sergio Scariolo, despedido y sustituido por el señalado Martínez.

Ahora todo queda en manos del exentrenador del Valencia Basket. Al parecer este no tiene claro cómo encajar al mito del baloncesto español en su esquema, por lo que podría llegar a tener minutos residuales. No es una decisión cualquiera, ya que no se trata de sentar a un chico que está empezando, sino a una leyenda con hasta 25 títulos nacionales y 3 Euroligas... Siendo además el máximo anotador histórico de la entidad.

La complicada situación de Facundo Campazzo

No es que haga falta, pero sí sería un voto de confianza que el propio Facundo Campazzo espera. El argentino parece haber perdido peso en la plantilla y Pedro Martínez querría otro base titular para su Real Madrid. En el club cuentan con él y teniendo contrato hasta el 30 de junio de 2027 no hay prisa por tomar decisión alguna. ¿Qué ocurre? Que el base argentino quiere renovar ya.

Justo por eso, por la necesidad de ese voto de confianza, se sentaron hace meses a negociar con él; sin embargo, la oferta a la baja fue recibida bastante mal por el entorno de Campazzo, que rápidamente se levantó de la mesa y entendió que quizás era el momento de cambiar de aires. Veremos si termina siendo así.