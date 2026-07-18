Baskonia pone fin al conflicto con Unicaja y hace oficial su fichaje estrella

El alero puertorriqueño cierra su turbulento paso por la Costa del Sol para continuar su carrera en tierras vascas, donde tendrá la posibilidad de disputar la Euroliga con el conjunto del Buesa Arena

Suspensiones, rescisiones, posibles demandas... El fichaje de Chris Duarte por parte de Unicaja llegó en 2025 repleto de ilusión. Eran años de baloncesto en la NBA demostrando ser un jugador total capaz de defender duro y aportar una buena cuota en ataque. Pues bien, no es que ello haya desaparecido de un plumazo, pero sí que ha aparecido a cuentagotas en la Costa del Sol hasta que ha llegado Baskonia para poner fin al culebrón.

El expediente a Chris Duarte y una inesperada solución

Tras un continuo cruce de declaraciones en el que el jugador llegó a hacer uso de las redes sociales para atacar al que aún era su equipo, este no dio marcha atrás hasta el punto de abrirle dos expedientes y apartarle de su disciplina. Duarte no se lo tomó mal, ya que se lo esperaba tras el devenir de los acontecimientos.

Aunque con contrato con Unicaja, se esperaba que el jugador defendiese sus derechos para sacar el mayor dinero posible –era sin duda legítimo–, pero finalmente entendió que una salida pactada, más aún teniendo ya opciones para continuar su carrera era lo más positivo para él mismo. Pues bien, dicho y hecho.

Pese a que su rendimiento en la Liga ACB no ha sido el esperado, el que fuese jugador en la NBA de Indiana Pacers, Sacramento Kings o Chicago Bulls, tenía sobre la mesa ua oferta de Baskonia que finalmente ha aceptado para jugar en el Buesa Arena las dos próximas temporadas.

El escolta no esconde su felicidad por el cambio

Lejos de mostras cierta mesura tras unir su presente a otro equipo de la competición española, el internacional dominicano ha señalado a través de sus redes sociales que está "supercontento y emocionado" con su llegada al Kosner Baskonia, equipo con el que, como decíamos, ha firmado hasta el 30 de junio de 2028.

En un breve mensaje publicado en el perfil de X de su nuevo club, el escolta de 29 años dio sus primeras impresiones tras anunciarse su llegada al conjunto vitoriano. "Estoy muy contento y emocionado por la oportunidad que tengo de jugar frente a ustedes, baskonistas. ¡Aupa Baskonia", sentencia.

Lo cierto es que tampoco está siendo un verano sencillo para los vitorianos. Pese a que parecían tener asegurada su dirección deportiva, así como el jefe del banquillo, el Barça se ha metido por medio y se ha llevado a Xevi Pujol, si bien no ha podido hacer lo propio con Paolo Galbiati, entrenador de los vascos.