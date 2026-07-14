El Barça cierra dos fichajes a la espera de la decisión de Shengelia

Tras semanas de impasse, la entidad de la Ciudad Condal el ha dado un importante acelerón con dos fichajes oficiales y otros dos ya certificados a falta de que el club los anuncia a través de los medios pertinentes

El Barça es quizás la mayor incógnita de la Euroliga de cara a la próxima temporada. Con una planificación ciertamente a trompicones, a los azulgrana les está costando lo más grande poner en pie un plan para el que por ahora ni siquiera tienen oficialmente entrenador; eso sí, al menos están avanzando en términos de plantilla al haber cerrado otros dos fichajes en las últimas horas.

El paso al frente de la planificación del Barça

La afición necesitaba algo así. Aunque como decimos hay dudas muy fundadas alrededor del equipo, el Barça ha terminado por romper en el actual mercado de fichajes y no solo tiene ya dos contrataciones oficiales (Olivier Nkamhoua y Justin Robinson), sino otros dos cerrados a la espera de que el club los anuncie.

En esa línea de incorporaciones, y pescando de manera constante en la NBA, desde diario Sport aseguran que la llegada de Tyrese Martin ya está acordada. Desde Estados Unidos aseguran que el jugador de 1,98 metros ha estado en la agenda de varios equipo de la Euroliga, pero ha sido el Barça el que se ha terminado por llevar el gato al agua.

Formado en las universidades de Rhode Island y UConn, en su último año universitario hizo un 43 por ciento en triples, mientras que en su mejor campaña en la NBA, la 24-25, jugó 60 partidos con los Brooklyn Nets para irse a un promedio de 8,7 puntos con un 35 por ciento en tiros desde el arco. Su fichaje ilusiona como lo hace el de Stanley Umude, quien juega también como alero y ha pasado por Detroit Pistons, Brooklyn Nets y San Antonio Spurs.

Toko Shengelia, el gran miedo blaugrana

Mientras las alegrías llegan en las alas, la pintura del Barça puede sufrir una dolorosa baja. Aunque tiene contrato para las dos próximas temporadas –la 2027-28 es una opción de equipo–, Toko Shengelia se estaría planteando muy seriamente romper tal acuerdo con el objetivo de marchar a otro proyecto que le asegure pelear por ser campeón de la Euroliga.

Con tal panorama, Ernest Macià de Catalunya Radio asegura que es muy difícil que el jugador de 35 años permanezca en el Barcelona, ya que hay equipo que no están solo dispuestos a cumplir con sus requisitos deportivos, sino también a afrontar el millón de euros que se debe pagar por su libertad. La resolución debe llegar en breve y no pinta nada bien en clave blaugrana.