El Valencia Basket tensa la cuerda con Unicaja y Mario Saint-Supéry acaba señalado

El conjunto de la Coste del Sol, por voz de su presidente Antonio Jesús López Nieto, aclara lo ocurrido con el talentoso base español, recién firmado como nuevo jugador de la entidad 'taronja'

Si hasta hace poco eran Barça y Baskonia quienes parecían vivir en una continua disputa –en esas siguen–, ahora se han sumado a esa línea de desencuentros otros dos equipos de la Liga ACB como son Valencia Basket y Unicaja Málaga, y es que en la Costa del Sol no están nada contentos con que los 'taronja' estén pescando constantemente en su plantilla y cantera, siendo la gota que ha colmado el vaso el fichaje de Mario Saint-Supéry.

El trasvase desde Unicaja a Valencia

Lo cierto es que el Valencia Basket parece haber marcado una gran diferencia con los andaluces cuando a priori, y por historia, deberían pelear por lo mismo. Pero claro, el hecho de que Unicaja saliese de la Euroliga y los 'taronja' hayan entrado con todo es clave.

Desde el verano pasado, el de 2025, son ya cinco los jugadores que han hecho la ruta Málaga-Valencia. Los dos primeros fueron Kameron Taylor y Yankuba Sima, por quienes los valencianos pagaron sus respectivas cláusulas de libertad. Ya en el presente, primero cerraron la llegada de Dylan Osetkowski y posteriormente, y con escala en la NCAA, han repetido jugada con Mario Saint-Supéry. Y pueden ser más, ya que según Cope Valencia Tyson Pérez interesa mucho en el Valencia Basket.

Obviamente esta situación no es cómoda para los malagueños, que ven cómo la distancia entre ambos equipos se está disparando, algo que puede ser un obstáculo insalvable de cara a sus aspiraciones tanto en la Liga ACB como en la Copa del Rey.

El presidente de los malagueños señala a Mario Saint-Supéry

Aunque no se ha hecho mención directa al Unicaja de manera pública, las críticas desde la propia afición no se han hecho esperar tras conocerse que un canterano del club, e internacional por España, como es Saint-Supéry, iba a jugar en el Valencia Basket. ¿La respuesta oficial de los malagueños? Contar su verdad a través del presidente del equipo, Antonio Jesús López Nieto.

"Mario tenía el mejor contrato de la historia en la cantera de Unicaja. El jugador se quería ir a Gonzaga y en la negociación sus agentes pidieron rebajar la cláusula para que Unicaja se guardase sus derechos. En la negociación, Unicaja ofrece un fraccionamiento en el pago, pero no una rebaja para mantener sus derechos. No hay acuerdo y el jugador se va", sentencia el ejecutivo, quien además asegura que la decisión se tomó bajo la seguridad de que si rebajaban la cláusula y mantenían sus derechos, iban a salir perdiendo a futuro.