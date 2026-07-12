Sergio Llull choca con Pedro Martínez y su futuro queda reducido a dos opciones

El veterano jugador español se ve con fuerzas para continuar en activo tras una complicada temporada en la que participó poco con Sergio Scariolo y se fue de vacío tras perder hasta tres finales, incluida la de Euroliga ante Olympiacos

"Ojalá me renueven otro año". Sergio Llull no ha podido ser más claro. Lejos de mostrarse indeciso o no ver claro si aún está para jugar al baloncesto a sus 38 años, el mítico jugador español apuesta por seguir disfrutando del deporte que tanto le apasiona. No se trata de obcecarse, sino de tener conciencia de su situación real; eso sí, chocar con Pedro Martínez no le está ayudando lo más mínimo en su cometido.

La decisión de Sergio Llull se topa con Pedro Martínez

Sergio Llull quiere seguir jugando, y no en cualquier equipo, sino en el Real Madrid. Con una trayectoria inmensa como jugador blanco –llegó en 2007 procedente de Manresa para acumular en el presente 19 temporadas–, el mito de la Selección Española se ve con fuerzas para un último baile, tal y como dejó claro en una entrevista concedida hace unas semanas a Basketnews.

"Físicamente me encuentro bien. Tengo ya 38 años. No soy joven, pero sigo teniendo las mismas ganas y la misma ilusión por jugar a este deporte que las que tenía antes. Hasta que eso no se apague, voy a intentar seguir jugando y disfrutando del baloncesto aquí en Madrid. Ojalá me renueven otro año", aseguraba.

El problema no es caso alguno su determinación o valía, sino que según señala Ramón Palomar de Sport, es Pedro Martínez quien no parece estar por la labor de renovar un año más a Llull, ya que no encaja con lo que desea construir para su Real Madrid, el cual se basaría en una revolución que alcanzaría de lleno –como es lógico– a la plantilla merengue.

Las dos opciones que tiene el base español sobre la mesa

¿Está todo perdido para Sergio Llull? Para nada. El entrenador catalán tiene dudas, pero aún podría decantarse por contar con él basando su decisión tanto en el hecho de hacer cupo como en contar con un veterano contrastado que le sirva para hacerse con el vestuario desde el primer momento. Esa es la vertiente más positiva y la principal opción para Llull, seguir en el Madrid, pero hay otra bastante más cruda.

Lejos de buscar alternativas, y mientras aguarda la decisión del conjunto blanco desde sus vacaciones con su familia, la otra salida de la leyenda del deporte de la canasta parece ser la retirada. Llull ya dejó la Selección Española y si no puede continuar su carrera en el club de su vida diversas fuentes subrayan que dejar el baloncesto profesional no sería en caso alguno una sorpresa.