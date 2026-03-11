Sergio Llull alza la voz: "Ya se acerca el final de la temporada..."

El capitán del Real Madrid advierte de la importancia de ganar este jueves al Valencia Basket para aspirar a ser cabeza de serie en la Euroliga

Sergio Llull ha batido varios récords en las últimas semanas, tanto en la Copa del Rey como en la Euroliga, donde este jueves, el Real Madrid afronta un duelo clave para acabar como cabeza de serie en unos 'play offs' en los que, tras una buena racha, ha logrado asentarse.

Con un solo partido perdido en el Movistar Arena, el Madrid recibe a un Valencia Basket que les venció claramente en la primera vuelta. Aunque luego se 'vengaran' en Liga ACB y Copa, los blancos saben que este duelo es trascendental. No en vano, el conjunto taronja es segundo y el Madrid cuarto, y sólo quedarán siete partidos tras éste, lo que significa que ganar puede ser un paso clave para lo que queda.

“Estamos con ganas. Sabemos que es un partido importante para nosotros, por ser en casa y contra un rival directo. El Valencia está jugando un gran baloncesto. Vamos a intentar hacer 40 minutos muy buenos para poder llevarnos la victoria y seguir arriba en la clasificación”, señalaba el capitán madridista, un Sergio Llull que ha ejercido de verdugo de sus rivales de este jueves en más de una ocasión.

“Es importante porque sabemos la dificultad que tiene también ganar fuera en Europa. Ya se acerca el final de la temporada y cada partido es vital, y más siendo en casa y contra un rival directo”, añade un Llull que sabe de la importancia de vencer en el Movistar Arena, ya que les quedan más partidos fuera de aquí al final.

El Madrid es el mejor equipo en casa, pero, sobre todo, ha experimentado una gran mejoría en los dos últimos meses. Sólo con el lunar de la final de Copa en su contra. “Estamos compartiendo bien el balón, defendiendo mejor e intentando encontrar el rebote. Al final, esas son las claves para partidos importantes como éste", reconocía.

Pedro Martínez no quiere hablar de revancha

Si el capitán madridista se mostraba cauto, más lo era un Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, que se quejó de favores arbitrales para el Madrid después de que ambos contendientes se vieran las caras en Valencia.

El entrenador catalán no quiere acordarse de eso y sí de lo que le espera a un equipo que se ve presionado por muchos rivales más poderosos. "Lo único que existe es estar centrado en tu siguiente reto. No estamos mirando para atrás en lo más mínimo. Solo como referencias tácticas de qué cosas podemos hacer mejor. Pero eso es lo que hacemos siempre. La revancha no existe en el deporte. Lo que existe es superar retos y si no lo consigues prepararte mejor para el siguiente", avisaba.

Martínez tiene claro que este jueves les espeta "un partido muy complicado" y que el Madrid tiene "jugadores de muchísima calidad", de ahí que su mensaje sea de prudencia. "Nuestro principal objetivo es ser competitivos e intentar llevar el partido a nuestro ritmo. Intentar jugar una buena defensa, porque si no es muy difícil. (...) Yo creo que, como siempre, al final lo importante es hacer las cosas bien en lo básico y luego el talento de los jugadores", añadía un Pedro Martínez que dejó en duda la presencia de Kameron Taylor en el Movistar Arena.