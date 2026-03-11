El Baskonia festeja el fichaje que más falta le hacía

"Ahora vamos a ver cómo se adapta a la liga española", reconocía Paolo Galbiati sobre la llegada del nuevo pívot Jesse Edwards, al que califica de "buen chico"

"Para nosotros es una otra oportunidad de creer. Seguramente no sea fácil con solo tres interiores, pero es un partido que vamos a intentar de ganar con todos". El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, dejó claro con estas palabras cuál es el principal problema al que se está enfrentando el conjunto baskonista en las últimas semanas.

Pese a que ganó la Copa del Rey sin Khalifa Diop, el conjunto vasco está sufriendo mucho en este periodo, en el que su juego interior se ha visto mermado y ha perdido los dos partidos de Euroliga que han llegado a continuación del triunfo copero. Este jueves se enfrenta a un Dubai Basketball con el que espera competir, pese a que se han quedado sin opciones de alcanzar el 'play-In' en la Euroliga y ya están pensando más en la Liga ACB.

Allí, sí podrá contar al fin con un nuevo jugador en la pintura, un fichaje confirmado esta semana y del que Galbiati ya no duda en elogiar: Jesse Edwards. "Es un buen chico, buen trabajador y bueno en el vestuario", afirmaba sobre una incorporación que, espera, se pueda integrar en un plantel ilusionado, pero corto.

Paolo Galbiati espera que pueda aportar desde ya

La gran ventaja de Edwards sobre algunos de sus compañeros es que no ocupa plaza de extracomunitario, lo que le va a quitar un quebradero de cabeza a su técnico. Y, también, que sólo va a jugar la ACB, ya que el plazo para fichar en la Euroliga está cerrado. "Ahora vamos a ver cómo se adapta a la liga española, pero tiene experiencia europea jugando con la selección nacional de Holanda”, avisa un Paolo Galbiati que también se mostraba convencido de que sus nuevos compañeros le van a ayudar. “Tenemos buenas sensaciones -con él-”, añade.

El pívot neerlandés de 25 años y 2,13 metros de altura -con una envergadura de 2,26 metros- llega procedente del Melbourne United de la liga australiana, donde ha promediado 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 18.2 créditos de valoración en 32 encuentros.

Su formación ha sido en Estados Unidos, donde acabó jugando en la G-League, en el equipo vinculado a los Minnesota Timberwolves -con los que llegó a jugar dos partidos-, después de que no encontrase continuidad en la NBA. Antes había jugado en la Universidad de Syracuse, donde en su ultima temporada universitaria fue elegido en el tercer mejor quinteto de la Atlantic Coast Conference y también en el mejor quinteto defensivo, y en la Universidad de Virginia Occidental.

Paolo Galbiati espera contar con Jesse Edwards para este mismo fin de semana, cuando el Baskonia se enfrente al San Pablo Burgos en la ACB, lo que aliviaría la carga de minutos de algunos de sus jugadores interiores en los últimos encuentros.