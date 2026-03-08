Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Barça y Real Madrid en la jornada 21

Ganan los tres primeros, incluido el líder Real Madrid, y se cuela en cuarta posición un Baskonia que ha aprovechado el tropiezo de UCAM Murcia

Fantástica 21ª jornada que se ha vivido en la Liga ACB 2025-26, la cual se ha desarrollado entre el dominio de los primeros clasificados y la resistencia de un San Pablo Burgos decidido a pelear por salvar la categoría hasta las últimas consecuencias.

Empezando por arriba, exactamente por el líder Real Madrid, este ha tenido que sudar de lo lindo para sacar adelante su partido en cancha del Dreamland Gran Canaria; tanto es así que no ha resuelto la papeleta hasta el último segundo, cuando Andrés Feliz ha conseguido la canasta definitiva de la velada.

Y si el Madrid ha terminado contento, que decir de un Barça que ha ganado por hasta 31 puntos al Río Breogán, resultado que le mantiene en el tercer lugar de clasificación. Por delante, un Valencia Basket que se ha lucido en su estelar duelo con el UCAM Murcia para irse hasta los 110 puntos y ganar por 26. Y ha habido más palizas, ya que el Joventut ha hurgado en la herida del Covirán Granada aplastándole por una diferencia de 36 puntos.

Este Burgos está muy vivo

Ya por la parte baja, destaca sin duda la victoria de San Pablo Burgos ante Bilbao Basket por 96-88. Los burgaleses no piensan dar su brazo a torcer respecto al descenso y ahora se quedan un solo partido por detrás de MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza, que se han enfrentado entre sí con victoria de los primeros por 113-111 (prórroga incluida).

Resultados jornada 21 de la Liga ACB

BAXI Manresa 86 - 80 La Laguna Tenerife

MoraBanc Andorra 113 - 111 Casademont Zaragoza

Recoletas Salud San Pablo Burgos 96 - 88 Surne Bilbao Basket

Bàsquet Girona 83 - 90 Unicaja Málaga

Río Breogán 78 - 109 Barça

Valencia Basket 110 - 84 UCAM Murcia

Kosner Baskonia 93 - 90 Hiopos Lleida

Asisa Joventut Badalona 109 - 73 Coviran Granada

Dreamland Gran Canaria 80 - 82 Real Madrid

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 21

1. Real Madrid 19-2 (+206)

2. Valencia Basket 16-5 (+311)

3. Barça 15-6 (+203)

4. Baskonia 14-6 (+116)

5. UCAM Murcia 14-7 (+108)

6. Unicaja Málaga 14-7 (+78)

7. Joventut 13-8 (+90)

8. La Laguna Tenerife 12-9 (+53)

9. Bilbao Basket 12-10 (-26)

10. Bàsquet Girona 10-11 (-67)

11. Basquet Manresa 9-12 (-149)

12. Río Breogán 8-13 (-84)

13. Hiopos Lleida 8-13 (-124)

14. Dreamland Gran Canaria 7-14 (-95)

15. Casademont Zaragoza 6-15 (-106)

16. MoraBanc Andorra 6-15 (-169)

17. San Pablo Burgos 5-16 (-99)

18. CoviránGranada 1-20 (-246)