Sito Alonso apunta con rabia al Valencia Basket: "El día que no lo hagamos estaremos muertos"

El conjunto universitario regresa a la acción en el Roig Arena tras el parón para partidos clasificatorios para el Mundial

Es todo un clásico del baloncesto nacional. Sito Alonso, a los mandos del UCAM Murcia desde hace siete años, es una de esas figuras de respeto en la Liga ACB, el cual se ha ganado con hechos tanto dentro como fuera de la pista. Ahora, con los universitarios en la cuarta posición de la tabla (14-6) y a un solo partido del Valencia Basket, segundo, el preparador de 50 años apela a la ambición de sus chicos para dejarlo todo en el Roig Arena, escenario en el que retoman la competición este domingo 8 de marzo tras el parón por ventana FIBA.

"Necesito ver el reflejo de lo que transmito, que las personas que trabajan en el club y los jugadores se lo crean. No me da vértigo sino que es orgullo que sepamos nuestro camino y el día que no lo hagamos estaremos muertos y siento que ese mensaje está calando en los jugadores. Quiero que mi equipo tenga esa rabia constante y la ambición de ir a ganar, el deseo de hacer las cosas con una determinación increíble", comenta.

Aunque Sito Alonso es consciente de lo complicado que será ganar en territorio 'taronja', de igual modo sabe que ya en la primera vuelta fueron capaces de derrotarles en el Palacio de los Deportes de Murcia por 92-80. La exigencia será máxima.

"Hay algunos jugadores que han realizado trabajo físico al margen del equipo, los recién llegados, y otros que han esperado unos días porque estaban más desgastados pero están todos muy bien físicamente. Tras el parón por la ventana FIBA volvemos no con miedo pero sí con incertidumbre por saber en qué estado lo haremos y sin duda que el Valencia Basket no es el mejor rival para reanudar la Liga pero hay que ir a luchar contra todos y ahora toca este rival", afirma el madrileño.

La posibilidad de colocar al UCAM segundo de la Liga ACB

Sito Alonso confía plenamente en sus jugadores, pero nunca da nada por hecho. Así, no extraña que dé el máximo valor a la opción de poder alcanzar el segundo puesto de la clasificación cuando se ha superado el ecuador de la competición.

"Que podamos colocarnos segundos a estas alturas de la temporada me parece increíble. El orgullo que tengo de poder disputar este partido y que la afición piense que podemos llevarnos la victoria es indescriptible", comentó al respecto.

Sito Alonso y los elogios al Valencia Basket

Ya centrado en las cualidades de su próximo rival, el entrenador de los murcianos no puede sino elogiar al que entiende es uno de los rivales más duros no de España, sino del panorama europeo.

"Es un equipo súper difícil de contrarrestar y que hace sufrir un montón a sus rivales con su estilo de juego, sobre todo en el Roig Arena. Tiene un gran equilibrio ofensivo y acierto desde el exterior. Eso le da una fuerza y una identidad que es muy difícil de defender. Nosotros intentamos disminuir ese nivel de acierto y, además, hay que cuidar las segundas oportunidades que puedan surgir en el caso de no estar atentos o fallar los ataques. Tenemos que hacer todo lo que sabemos a la perfección", concluye.