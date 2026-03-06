Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 21 de la Liga Endesa de baloncesto

Regresa la Liga ACB después del parón por la Copa del Rey de Valencia y por la Ventana FIBA de selecciones

El Baskonia vuelve a la ACB tras ganar la Copa del Rey@baskonia

La Liga ACB regresa tres semanas después tras un doble parón provocado por la celebración de la Copa del Rey que ganó el Baskonia y la Ventana FIBA que permitió a España clasificarse para la siguiente fase en su pelea por estar en el Mundial de baloncesto 2027.

Como dijo el entrenador del Barça al acabar la Copa del Rey, ahora empieza la segunda fase de la temporada, que es en la que se decide cómo quedan clasificados y emparejados todos los equipos de cara a la última fase: la de los 'play offs'.

Si alguien lo tiene claro en esta fase es un Real Madrid que llega como líder destacado y que visita a un Dreamland Gran Canaria al que ha llegado Chimizie Metu en los últimos días. Los demás tendrán que jugarse las posiciones y la clasificación, empezando por un Valencia Basket, ahora segundo, que disputará el duelo más interesante de la jornada 21 de la ACB ante el UCAM Murcia.

El Barça reaparece en la ACB tras perder sus tres últimos partidos en Copa y Euroliga, y lo hace visitando a un Río Breogán que habrá tenido tres semanas para preparar el duelo.

La otra nota destacada de la jornada será ver el debut de Jabari Parker con el Joventut. Tendrá lugar el domingo por la mañana ante el Coviran Granada. Los andaluces, con más lesionados, jugarán sabiendo lo que han hecho el Morabanc Andorra y el San Pablo Burgos, sus grandes rivales, que juegan el sábado.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión será una excepción, ya que el duelo entre el Río Breogán y el Barça es las 12:15 horas.

Horario y dónde ver por TV la jornada 21 de la Liga Endesa

Sábado 7 de marzo de 2026

BAXI Manresa - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra- Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Surne Bilbao. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 8 de marzo de 2026

Bàsquet Girona - Unicaja. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - Barça. El partido se puede ver a las 12:15 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Joventut - Coviran Granada. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Kosner Baskonia - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.