Así ha sido el gran pelotazo del Joventut con Jabari Parker: "Se trata más de una operación entre el jugador y el Partizan que entre nosotros"

El director deportivo del Joventut de Badalona desvela cómo fue la operación y las trabas que hubo que superar para fichar a Jabari Parker

En unos días donde se están produciendo muchos movimientos en el mercado de fichajes, el regreso de Jabari Parker a la Liga ACB para jugar en el Joventut de Badalona ha eclipsado al resto de operaciones.

El ex del Barça, que hace tan sólo unos meses abandonaba el club blaugrana para marcharse al Partizan de Belgrado, jugará cedido junto a Ricky Rubio, Ante Tomic, Adam Hanga, Kameron Hunt, etc. hasta final de la presente temporada.

No es una operación que haya pasado inadvertida, pues ya apuntaron hace semanas a ella y se filtró que el Joventut estaba presionando y había llegado a un acuerdo con Parker para que volviera a Cataluña. La oferta era clara. A Parker le ofrecía la posibilidad de regresar a un lugar donde estaba a gusto y dejar un Partizan en el que no jugaba desde hacía semanas. El gran escollo era su sueldo, algo que tenía que arreglar con el Partizan.

El acuerdo Parker - Joventut, satisfactorio para todos

Así ha sido y así ha desvelado el director deportivo del Joventut, Dani Martí, cómo se han producido todas las negociaciones en las últimas semanas. “Estuvimos en contacto con su agente en España, Álvaro Torre. Hicimos un movimiento similar con él la temporada pasada con Sam Dekker, quien entonces estaba en Londres -y no jugaba-. El objetivo era encontrar una situación beneficiosa para todos. Porque en estos dos casos, ninguno de los jugadores jugó: ni Sam Dekker en Londres ni Jabari en el Partizan”, señala en una entrevista con el medio serbio Mozzart Sport un Martí que admite que ha sido Jabari Parker el que más ha puesto de su parte para jugar en Badalona.

“Sinceramente, necesitábamos tiempo. Normalmente, no era una operación fácil. De hecho, se trata más de una operación entre el jugador y el Partizan que entre nosotros. No debemos olvidar que se trata de una cesión y a Jabari aún le queda un año de contrato con el Partizan”, afirma un Dani Martí que, aunque reconoce que Parker no ha "venido gratis", sí se ha plegado al limitado presupuesto de los verdinegros.

“Tenemos un presupuesto muy ajustado y hemos tenido las opciones que nos dejó la ausencia de Dekker, nada más”, añade Martí, quien conoce personalmente a Joan Peñarroya, pero, según señala, no le pidió ayuda para cerrar esta compleja operación.

"Conozco a Joan, porque tenemos hijos de la misma edad que coincidieron en equipos o selecciones. Pero en ningún momento quise comprometerlo, sobre todo porque está lejos de casa y está formando un equipo. Y en mi opinión, lo está haciendo considerablemente bien. No quería ponerlo en ninguna situación incómoda”, afirmaba el director deportivo del Joventut, feliz de que Jabari Parker pueda comenzar este lunes a entrenarse ya con sus nuevos compañeros en Badalona.