MotoGP 2026 GP Tailandia en directo | La carrera del Gran Premio de Tailandia de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

Tras la vibrante carrera al sprint del sábado, la primera prueba del mundial de MotoGP llega en Burinam con todo abierto mucha igualdad entre las diferentes marcas

Muy buenos días y bienvenidos a la primera carrera del año del mundial de MotoGP , el Gran Premio de Tailandia.

Tras la victoria de Pedro Acosta en la sprint quedó claro que todo puede pasar en Burinam, pero ahora la prueba larga será una historia totalmente diferente.

Acaba de terminar la carrera de Moto2, muy accidentada y con algo de retraso, por lo que ahora va a haber que ir muy rápido para dar inicio a la prueba de MotoGP en hora.

Pese a su caída del sábado, el gran favorito es el mismo, Marco Bezzecchi, que ha dominado todo el fin de semana y el ritmo que marque este domingo será clave.

Pese a que en la lucha contra el crono estaba por debajo de la Aprilia, es imposible no fijarse en Marc Márquez , que suele ser el mejor a nivel de ritmo, aunque confesó no tenerlas todas consigo y ha dicho que un podio sería un buen resultado.

La pelea entre Márquez y Acosta fue tan esperada como limpia y bonita , pero lo que deberíamos esperar es que esto se repita a lo largo de los siguientes años e incluso este.

Marc Márquez acaba de destacar en DAZN la importancia de la gestión de la goma trasera a la vez que confiesa la importancia del calor, pues se espera un asfalto incluso más caliente que ayer sábado.

Suena el himno en Tailandia y esto quiere decir que ya casi está en marcha esto. Apenas quedan 10 minutos para que comiencen a rugir los motores.

Ya rugen los motores en Tailandia y da inicio la vuelta de formación . Ahora sí, esto está a punto de empezar.

Gran salida de Marco Bezzecchi , quien se ha mantenido en la primera plaza seguido de Marc Márquez. Por detrás, Jorge Martín ha salido bien y está cuarto.

No ha tenido una buena primera vuelta Marc Márquez y ha sido superado por Raúl Fernández. Dos Aprilia en las dos primeras plazas . Y ojo porque Jorge Martín también está tratando de pasarle.

El que ha puesto la directa es Bezzecchi, que ya tiene más de un segundo de renta sobre Raúl , quien a su vez tiene el mismo margen sobre Marc.

Quien se empieza a dejar ver es Pedro Acosta, ahora mismo en la 5ª plaza tras superar a Fabio Di Giannantonio . Va bien este fin de semana el murciano.

Jorge Martín acaba de pasar a Marc Márquez. Tremendo el dominio de las Aprilias en Burinam . Si esto se mantiene podríamos estar ante un triplete de la marca de Noale.

Vaya drama de Marc Márquez, que también ha sido superado por Pedro Acosta. Las Ducati no marchan y está cediendo puestos a la vez que no entra en la más mínima pugna.

Acosta y Martín están poniendo margen sobre Marc, que ahora mismo está muy lejos de su nivel. Dramático el día de las Ducati.

El que ha abierto hueco es Raúl Fernández , que ya tiene dos segundos sobre Martín. El 25 había tenido problemas de hombro, pero parece que no le molesta en exceso ahora, al punto de que está rodando al ritmo de Bezzecchi.

La pelea entre Martín y Acosta está permitiendo a Márquez llegar al dúo por delante y se está formando una tripleta que peleará por el podio. Aunque el murciano parece tener un poco más.

Les acaba de robar la cartera Márquez a Acosta y Martín. Cuando parecía que al fin Pedro lo tenía, Márquez ha podido pasarlos a ambos . Que listo es el campeón del mundo.

Ha durado poco Marc por delante, pues Pedro acaba de superarlo y tiene ahora la posibilidad de abrir algo de hueco . Debería tener un poco más de ritmo, aunque eso sí, está lejísimos de las dos Aprilia.

El mundial de MotoGP al fin está en marcha y ha arrancado a lo grande en el Gran Premio de Tailandia. La prueba del circuito de Burinam dejó una carrera corta para el recuerdo y ahora es el momento de la carrera larga en la que todo puede pasar. Tras el brutal dominio de Ducati, personificado en Marc Márquez, el año pasado, ahora todo se ha igualado e incluso la parece que la Aprilia está un poco por delante con Marco Bezzecchi, Jorge Martín y compañía e incluso la KTM con Pedro Acosta, triunfador sabatino, puede tener mucho que decir.

En la sprint, tras la caída de Bezzecchi, gran favorito y que volverá a serlo este domingo, se vio el primer gran duelo entre Márquez y Acosta, algo que llevaba años esperándose y que terminó de la forma más anticlimática posible. Un toque entre los dos, en el que Marc lanzó fuera de pista al de KTM ha hecho que dirección de carrera tomara la decisión de obligarle a ceder la posición en la última curva, dando la primera victoria -entre sprints y carreras largas- del piloto murciano. Ahora el 37 buscará, como él mismo dijo, la primera victoria "de verdad" en una prueba larga.