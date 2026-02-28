Álex Márquez, frustrado tras el toque con Di Giannantonio: ''No tiene sentido cruzar así las trayectorias''

Un error en los primeros compases llevó al menor de los Márquez a trazar demasiado largo, impactando contra el italiano y dejando a ambos pilotos fuera de juego de forma prematura

El debut de Álex Márquez en las carrera Sprint fue un visto y no visto. Pese a que había mostrado cierta cautela en Tailandia, reconociendo que no alcanzaba el nivel de competitividad visto en 2025 o en las pruebas de Sepang, el optimismo seguía intacto para este sábado. Su objetivo era pelear por el top 5 en el estreno de los Sprints de 2026, pero sus planes se desmoronaron apenas iniciada la prueba.

Los planes se le frustraron a Álex Márquez

Séptimo en la parrilla y cuarto tras la salida, Álex Márquez vio cómo sus opciones se esfumaban en los primeros compases. En un lance de carrera con Di Giannantonio, el italiano intentó rebasarle por la zona exterior, pero el 73 perdió el ápice de la curva. El de Cervera alegó que la presión de Raúl Fernández por el interior le impidió cerrar la trayectoria, un movimiento defensivo que acabó sacando a ambos pilotos de la pista.

''Una pena. Había hecho una muy buena salida, estaba ya cuarto en esa frenada, he ido con Diggia... Al final, ahí ha habido muchos factores que han influido. Él ha intentado atacar por fuera, cerrando la línea, estaba Raúl Fernández, y yo no podía hacer absolutamente nada. O crear una caída o irme largo. Entonces he decidido soltar frenos e irme largo. Porque no tiene mucho sentido que la gente intente cruzar así las trayectorias, de fuera a dentro, sin dejarte espacio, cuando tú estás dentro'', comentaba el menor de los Márquez tras terminar el Sprint.

La vista puesta en la carrera

''A partir de ahí, he intentado focalizarme en mí, en adelantar gente, en intentar ver cómo tenía que afrontar las cosas lidiando con el aire sucio. He tenido un ritmo decente, pese a que he cometido errores y estando muy taponado por los demás. Pero hemos sacado cosas positivas, hemos dado un pasito respecto a la clasificación, y mañana tenemos buenas oportunidades'', continuaba, valorando los aspectos positivos de su actuación en el primer GP del año.

''Creo que nuestra posición hoy era cuarto, cuarto o quinto. Para mañana tenemos las mismas posibilidades, pero dependerá sobre todo de la salida, de colocarte bien en las primeras curvas. Será la clave. Si no salimos bien, habrá que tener mucha paciencia. Será importante coger puntos. Hoy hemos cometido este error, hemos perdido puntos, y mañana tenemos que ser inteligentes y no cometer errores tontos'', comentaba, poniendo ya la vista en la carrera en Tailandia.