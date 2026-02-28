Davis Almansa arrasa en Moto3 y Senna Agius le roba la pole a los españoles en Moto2

El mundial de motociclismo ha comenzado también en las categorías pequeñas, donde Senna Agius ha dado la sorpresa para dominar en Moto2 y David Almansa ha sido el más fuerte en Moto3, logrando una pole incontestable

Ya está en marcha el mundial de motociclismo y más allá de lo que ha sucedido en MotoGP, las categorías pequeñas también están comenzando un curso cargado de emoción y con todo por escribir. Por lo pronto, ya se han celebrado las sesiones de clasificación, que han dejado sorpresas. En Moto2 ha dominado el australiano Senna Agius, que no estaba entre los grandes nombres a seguir y ha dejado sin pole a la armada española; mientras que en Moto3 David Almansa ha sido el más rápido con una solvencia que costaba imaginarse.

Senna Agius sorprende en Moto2

El australiano Senna Agius ha conseguido la 'pole position' en Moto2 en su segunda salida a la pista de Buriram. El 'aussie', que ya acabó la pasada temporada a un altísimo nivel, ha hecho lo propio en la cita tailandesa, donde cuando nadie le esperaba, se ha puesto primero con un tiempo d 1:34.576, que, por 28 milésimas de segundo, le permitió ser más rápido que el de Izan Guevara, la primera Boscoscuro, con Dani Holgado, que sobre el papel partía como favorito y dominó gran parte de la Q2, en la tercera posición.

La lucha contra el crono estuvo marcada por el final, pues a falta de poco más de un minuto, cuando muchos pilotos venían mejorando, Alex Escrig se fue al suelo llevándose consigo a Sergio García Dols, lo que provocó una bandera amarilla que hizo que ya no se movieran más los tiempos y Agius se ganara la posibilidad de partir en cabeza este domingo.

David Almansa arrasa en Moto3

En Moto3 David Almansa ha 'rematado' la jornada de clasificaciones con una pole estratosférica, destrozando el antiguo nuevo récord absoluto del circuito de Buriram. Almansa, que suma la tercera 'pole' de su carrera deportiva, marcó un nuevo récord de la categoría pequeña al rodar en 1:40.088, batiendo el anterior registro, que estaba en poder de José Antonio Rueda, campeón el año pasado, con 1:40.350.

Almansa venía avisando con un gran fin de semana y ha hecho bueno el favoritismo, dominando con una facilidad muy grande, al punto de que ha sacado una ventaja de más de cuatro décimas de segundo sobre el segundo clasificado, Álvaro Carpe y ya más de seis décimas sobre Adrián Fernández, que cerrará la primera fila. Tras ellos ha finalizado el gran favorito al título, Máximo Quiles, pagando el desconocimiento del trazado del que ya avisaba a lo largo de la semana.