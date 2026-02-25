Máximo Quiles, el protegido de Marc Márquez, ante su gran oportunidad en Moto3

Máximo Quiles es el gran nombre de futuro del motociclismo español y este 2026 apunta a ser la referencia del mundial de Moto3, en el que parte como el principal favorito al título

Máximo Quiles es la siguiente gran joya que viene en el mundial de motociclismo, y va a tener su gran momento este 2026 en el que parte como el gran referente de Moto3. El joven murciano, bajo el paraguas de Marc Márquez y su agencia de representación, llegó tarde el año pasado, pero desde su debut en Austin se convirtió en uno de los grandes nombres de la categoría pequeña, terminando en el podio tras José Antonio Rueda y Ángel Piqueras, así que ahora que ambos han subido a Moto2, el piloto del Aspar Team asume la responsabilidad de dominar.

Quiles llega muy ilusionado por competir en la primera carrera de la temporada pues el año pasado no pudo empezar en Tailandia debido a que no llegaba la edad mínima y eso le lastró en la lucha final por el título, pues tuvo que empezar en la tercera cita. Ahora su podrá estar desde la foto de grupo de principio de año. El murciano arranca tras unos test que han ido muy bien, por lo que lo tiene todo para empezar la temporada con buen pie y confirmar sus buenas sensaciones, aunque por su juventud e inexperiencia, va poco a poco: "Mi primer objetivo será aprenderme el circuito, ya que es nuevo para mí y, a partir de ahí, ir paso a paso y adaptarnos según las circunstancias para el domingo en carrera dar el máximo".

No obstante, la realidad es que Máximo tiene una visión general y ahora sí, quiere el mundial, por lo que va a tratar de ir a por el título con cabeza y buscando sumar en cada carreras desde la de este domingo en Burinam: "Quiero hacer un buen resultado y tratar de sumar muchos puntos desde la primera carrera pues va a ser un año largo, así que tendremos que estar concentrados".

Sus grandes rivales

Entre los principales candidatos a pelear con Quiles aparecen: Adrián Fernández, que terminó 2025 ganando en Valencia, así como David Muñoz, Álvaro Carpe, David Almansa o Joel Esteban. Líderes de la amplia representación española junto a los debutantes Jesús Ríos y Brian Uriarte, además de Adrián Cruces. Mientras que por otro lado aparecen los italianos Guido Pini, Matteo Bertelle y Nicola Carraro, especialmente Pini, pupilo de Emilio Alzamora, y uno de los grandes nombres que emergió el año pasado, pues al igual que el piloto de Aspar era 'rookie' el año pasado y ahora quiere un paso más.