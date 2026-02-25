Pilotos y equipos de Moto2 2026: ¿Qué cambios y novedades hay en la parrilla?

Moto2 ha perdido a su campeón, Diogo Moreira, nuevo piloto del LCR Honda en MotoGP, pero aún así presenta una parrilla de mucho nivel que promete un año muy abierto

La categoría de plata del mundial de MotoGP, Moto2, ha sido siempre uno de las grandes caladeros y focos de talento de todo el paddock y este año no va a ser menos. Al marcharse el campeón, Diogo Moreira, rumbo a la categoría reina, la parrilla se ha quedado huérfana de poder, pero no son pocos los nombres que aspiran a sustituir al carioca. Empezando por Manu González, quien tuvo en su mano el título hasta que se desinfló en el tramo final del curso, pasando por veteranos potentes como Aron Canet, Celestino Vietti, Izan Guevara o Sergio García; así como jóvenes estrellas como David Alonso y David Holgado; o incluso 'rookies' que vienen pisando muy fuerte de Moto3, como el campeón, José Antonio Rueda o Ángel Piqueras.

Manu González ya fue aspirante al título mundial en 2025 y sólo un bajón de rendimiento de su moto, prácticamente inexplicable a partir de la mitad de la anterior temporada que ledejó sin opciones de ser campeón. Pero no estará solo, ya que como él, el pasado año mostraron un crecimiento exponencial y positivo los pupilos del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', Holgado y el colombiano de origen español Alonso. En total son hasta catorce los españoles presentes en la formación de salida de cara a este primer GP en Tailandia. Y entre ellos hay que hablar de Canet, veterano ilustre que puede estar ante su última oportunidad de ser campeón.

Fuera de los españoles destacan Celestino Vietti, Tony Arbolino o Luca Lunetta, así como Barry Baltus, Filip Salac, Senna Agius, Colin Veijer, Joe Roberts, Ayumu Sasaki o Zonta Van den Goorbergh.

Todos los pilotos y equipos de Moto2 en 2026

American Racing Team - Kalex: Joe Roberts y Filip Salac

Aspar Team - Kalex: Daniel Holgado y David Alonso

Fantic Racing - Kalex: Barry Baltus y Tony Arbolino

Gresini Racing Moto2 - Kalex: Sergio García Dols y Alonso López

Italtrans Racing Tea - Kalex: Adrián Huertas y Daniel Muñoz

Liqui Moly Intact GP - Kalex: Senna Agius y Manuel González

Marc VDS - Boscoscuro: Aron Canet y Deniz Öncü

MSI Racing Team - Boscoscuro: Ángel Piqueras e Iván Ortolá

Red Bull KTM Ajo - Kalex: Collin Veijer y José Antonio Rueda

RW Racing GP - Kalex: Ayumu Sasaki y Zonta van den Goorbergh

SpeedRS Team - Boscoscuro: Celestino Vietti y Luca Lunetta

IDEMITSU Honda Team Asia - Kalex: Mario Aji y Taiyo Furusato

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Team - Boscoscuro: Izan Guevara y Alberto Ferrández

Klint Forward Factory Team - Forward: Jorge Navarro y Alex Escrig