Michael Phelps, ganador de 23 medallas olímpicas: "He aprendido que no estar bien está bien, porque mi viaje con la salud mental nunca se acaba"

La leyenda estadounidense de la natación señala que no recomienda a nadie, y menos a sus hijos, seguir sus pasos como deportista profesional

Michael Phelps es conocido (y reconocido) mundialmente. Durante años fue la máxima de la natación y acumuló en su carrera hasta 23 medallas olímpicas, teniendo el récord absoluto a nivel histórico con los ochos oros que obtuvo en Pekín 2008. Ahora, echando la mirada atrás, y participando en The WHOOP Podcast, la leyenda del deporte subraya que ni mucho menos lo pasó bien aquellos años en los que era el mejor.

"No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de los Estados Unidos. No me gustaba hablar de mi propio viaje en salud mental, pero eso es lo que soy. Durante mi carrera, me miraba en el espejo y veía a alguien con gafas y un gorro, no a una persona con barba, coleta y las canas que van apareciendo. Es decir, que no veía a alguien con emociones. Me veía como el tío que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo, nunca me vi como un ser humano", subraya antes de dejar claro que los problemas de salud mental que arrastra siguen muy vivos en el presente.

"Ahora me gusta cómo soy. Podemos escribirnos sea la hora que sea (habla del actor y exluchador Dwayne Johnson, La Roca). He aprendido que no estar bien está bien, porque mi viaje con la salud mental nunca se acaba pero cuidarse es una victoria", afirma.

Los Ángeles 2028 y el papel de Estados Unidos

Dejando de lado su visión más personal, Phelps tiene claro que la USA Swimming (federación estadounidense de natación) ha hecho bastantes cosas mal por el camino, lo cual pueden terminar pagando en casa.

"Hemos sido dominantes durante décadas, pero el resto del mundo nos ha pillado. Australia está en cada podio, hay muchos países que están escuchando su himno nacional. Y muchos entrenan en Estados Unidos, en nuestras universidades. Espero que algo cambie antes de Los Ángeles 2028, porque ya vamos tarde", avisa.

Michael Phelps, partado del equipo nacional

Cuestionado por si está aportando su granito de arena a los nuevos nadadores de Estados Unidos, la leyenda subraya que simplemente no le han dejado hacerlo, recalcando que espera que el trato a estos sea mejor ahora que en el pasado.

"Me han cerrado la puerta en la cara y me han dicho que me perdiera. Es duro, muy duro, porque lo único que quiero es ayudar a los deportistas, creo que no les tratan como deberían. Se necesita más transparencia, responsabilidad y los deportistas deben ponerse como la prioridad. Yo nunca sentí que me situaran como la prioridad. En 2008 los fisios me decían que no me trataban fuera de su horario... ¿Cómo tratarían al resto de deportistas?", finaliza.