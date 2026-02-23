Nueva caída de Jon Rahm en el ránking mundial

No jugar en el último fin de semana ha hecho que el de Barrika se vea nuevamente fuera del top-50 mundial

Hace tiempo que el ránking mundial del golf (OWGR, por sus siglas en inglés) dio la espalda a Jon Rahm. El otrora número 1 se ha visto muy perjudicado por su salto hace ya tres años al LIV Golf, ya que eso le ha impedido sumar los puntos que otros sí hacen. Pues bien, ese gran detalle, así como el hecho de no haber jugado en las últimas fechas, hacen que el vasco se vea otra vez fuera del top-50 mundial, exactamente en el puesto 54.

Pese a tal situación, Rahm sigue siendo el mejor español de la lista con una media de 1,96 puntos; eso sí, no es menos cierto que ha perdido cuatro posiciones –de la 50 a la 54– al no haber jugado ningún torneo el pasado fin de semana, al igual que David Puig, que se mantiene en la 86.

Dentro del grupo de españoles, el que sí ha mejorado es el joven Ángel Ayora, quien ahora se coloca en el puesto 108 tras su octavo lugar en el torneo de Kenia, del DP World Tour, lo que le permite aproximarse a los cien primeros, posición que le daría pie a poder participar en su primer 'major'.

A sus 21 años, Ayora sube cuatro posiciones respecto a hace una semana y pasa del 112 al 108, su mejor posición hasta ahora en línea con la progresión experimentada en los últimos meses.

Juan Carlos Ferrero, el último apoyo de Ayora

Pensando en seguir dando pasos al frente, Ayora incorporó hace pocas semanas a su equipo al extenista Juan Carlos Ferrero, después de que este dejara de ser entrenador del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, con el fin de que le ayudara a gestionar la presión en los torneos.

El golfista malagueño estuvo cerca este fin de semana de conquistar su primer torneo del circuito europeo, ya que partió como colíder en la última jornada en Kenia, pero no estuvo acertado en la última ronda y acabó octavo.

Tres top-10 en la presente campaña

Desde que inició la nueva temporada a comienzos de diciembre, Ayora ha disputado ocho torneos, en los que en tres ha acabado en el top diez, con un quinto puesto -Catar- y dos octavos -Kenia y Sudáfrica- y solo en uno no pasó el corte -Baréin-.

El ránking mundial lo encabeza una semana más el estadounidense Scottie Scheffler, con un promedio de 16,5 puntos, seguido del norirlandés Rory McIlroy y de los británicos Tommy Fleetwood y Justin Rose.