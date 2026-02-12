El mejor Jon Rahm está de vuelta en este inicio de temporada.

El León de Barrika, tras acabar segundo en Riad, ha comenzado el segundo torneo del LIV Golf, en Adelaida, a sólo dos golpes del líder

Después de quedarse a un sólo golpe del título en el Riad LIV Golf y de recuperar el liderazgo entre los golfistas españoles con los puntos que ahora otorga el circuito saudí a los diez primeros para el ránking mundial, Jon Rahm ha demostrado que mantiene la inercia y, en el arranque del torneo de Adelaida (Australia), el segundo de la temporada, se ha situado inicialmente quinto, a sólo dos golpes de la cabeza.

El líder es otro de los emblemas del LIV Golf, el estadounidense Bryson DeChambeau, que se convirtió este jueves en el primer líder del torneo australiano empatado con el jugador local Marc Leishman.

DeChambeau pudo con el campo en una jornada en la que el viento sopló con fuerza en el Grange Golf Club y acabó con seis golpes bajo par ara un total de 66. El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, y Leishman aventajaron en un solo golpe a los también norteamericanos Dustin Johnson y Anthony Kim, este último ya con un puesto fijo tras la salida de Patrick Reed del equipo 4Aces.

Jon Rahm y Joaquín Niemann, igualados

Jon Rahm emcabeza el siguiente grupo perseguidor, a dos golpes (-4), junto al mexicano Abraham Ancer, al norirlandés Graeme McDowell y al chileno Joaquín Niemann, que defendía el título logrado el pasado año.

El golfista español está demostrando haber empezado la temporada en un buen momento. Rahm suele ir de menos a más en los torneos y verlo tan arriba desde el principio alimenta sus opciones de lograr su primer triunfo en más de un año, ya que no ganó ningún torneo en 2025, pese a hacerse con la orden de mérito del LIV Golf por su regularidad.

Sólo Ballester sigue de cerca a Rahm

Tras el León de Barrika, el siguiente español es Josele Ballester, con -3. Sergio García está con un golpe bajo par, Luis Masaveu, con +2, y David Puig, con +3.

Rahm firmó un recorrido con cinco 'birdies' y un 'bogey' en una jornada en la que volvió a demostrar lo bien que se encuentra, como ya dejó claro hace unos días. "Después de tomarme tanto descanso, llegar y jugar tan bien y tan cómodo, conduciendo mucho mejor que el año pasado y, en general, haciendo buenas cosas, pues estoy contento", señaló en referencia a que ha estado cuatro meses sin competir y eso le ha permitido recargar fuerzas.

Rahm, una vez más, ha defendido como positivo el cambio de 54 a 72 hoyos, lo que ha permitido que el Ránking Mundial le conceda al LIV Golf la oportunidad de que sus diez primeros clasificados en cada torneo puntúen para esa clasificación. "Es mejor para mí, personalmente. Pensé que sería mejor para mí y para mi equipo, y como aficionado al golf en general, siempre fui partidario de los 72 hoyos", afirmaba.