UFC Houston o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Strickland vs. Hernández como combate estelar

Houston acoge un UFC Fight Night de altura, con ocho peleadores rankeados y un combate estelar entre el excampeón Sean Strickland y Anthony Hernández, tercero y cuarto del peso Medio

Sean Strickland y Anthony Hernández, tercero y cuarto del peso Medio de la UFC, pelean en Houston por ganar enteros para enfrentarse a Chimaev por el título de su división en el primer gran UFC Fight Night fuera de Las Vegas.

El excampeón (Strickland) llega con ganas de resarcirse tras sus últimos tropiezos ante Du Plessis y se las ve con uno de los luchadores emergentes en la compañía, que viene de ganar sus ocho últimas peleas. Los dos luchadores estadounidenses pelean por devolver un cinturón a su país en el menor tiempo posible en un momento donde no hay ningún campeón norteamericano en la UFC.

Sean Strickland (29-7-0) lleva un año sin pelear, desde que perdiera el segundo asalto por el título ante Dricus du Plessis; mientras que Anthony Hernandez (15-2-0) superó en agosto a Roman Dolidze por sumisión en el cuarto asalto de un UFC Fight Night celebrado en el APEx de las Vegas.

Houston acoge este sábado un evento con hasta 8 luchadores rankeados y con duelos, aparte del estelar, entre Serghei Spivav y Ante Delija (7º y 9º del peso Pesado), entre Geoff Neal (12º del peso Wélter) y Uros Medic, entre Dan Ige (12º del peso Pluma) y Melquiadez Costa...

Cartelera estelar o principal del UFC Houston

Sean Strickland vs Anthony Hernández (Peso medio)

Geoff Neal vs Uros Medic (Peso wélter)

Dan Ige vs Melquizael Costa (Peso pluma)

Serghei Spivac vs Ante Delija (Peso pesado)

Jacobe Smith vs Josiah Harrell (Peso wélter)

Zach Reese vs Michel Pereira (Peso medio)

Cartelera preliminar del UFC Houston

Chidi Njokuani vs Carlos Leal (Peso wélter)

Ode Osbourne vs Alibi Idiris (Peso mosca)

Alden Coria vs Luis Gurule (Peso mosca)

Nora Cornolle vs Joselyne Edwards (Peso gallo femenino)

Ramiz Brahimaj vs Punahele Soriano (Peso wélter)

Phil Rowe vs Jean-Paul Lebosnoyani (Peso wélter)

Jordan Leavitt vs Yadier del Valle (Peso plumar)

Juliana Miller vs Carli Judice (Peso mosca femenino)

A qué hora es el combate entre Sean Strickland y Anthony Hernández

La velada tendrá lugar hoy sábado 21 de febrero de 2026 desde el Toyota Center de Houston (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 19.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Houston se disputa a partir de las 00:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Sean Strickland y Anthony Hernández, dará inicio a partir de las 02:00 horas de la madrugada (horario peninsular español).

Dónde ver por TV la pelea de Sean Strickland y Anthony Hernández

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Sean Strickland y Anthony Hernández, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 00:00 de la madrugada y podrá verse en España a partir de las 02:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Toyota Center de Houston.