La UFC se queda con Ilia Topuria y descarta a Islam Makhachev

Álvaro Colmenero, experto en MMA y colaborador en Eurosport, avanza el plan trazado por la compañía estadounidense de cara al evento en la Casa Blanca

14 de junio de 2026, esa es la fecha fijada por la UFC para la celebración de la cacareada velada en la Casa Blanca, una en la que desean estar todas las estrellas de la compañía de artes marciales mixtas, pero para la que solo unos pocos serán elegidos. Pues bien, tal y como esperaba Ali Abdelaziz, manager de Islam Makhachev, este se queda fuera al dar prioridad Dana White a Ilia Topuria.

Tal cual suena. El mandamás de la UFC apuntó que estos días tendría una última reunión en su 'War Room' para decidir el orden y entidad de los combates que tendrá lugar en la mítica ubicación de Washington, no pasando de siete los combates. Pues bien, tras tal reflexión el hispano-georgiano apunta a cabeza a de cartel; tal y como adelanta Álvaro Colmenero, experto en MMA y colaborador en Eurosport.

Según el citado periodista, Topuria se verá las caras el 14 de junio ante Justin Gaethje con el cinturón del peso ligero en juego. ¿Y qué ocurre con Islam Makhachaev? Pues que deberá seguir esperando para saber en qué evento peleará defendiendo el peso wélter; eso sí, con la certeza de que se verá las caras –salvo sorpresa– con Ian Machado Garry.

El combate del daguestaní contra Garry es tan lógico como el de Topuria, la única diferencia es que la UFC ha optado por quedarse con el hispano-georgiano para la Casa Blanca. Así, ver al citado Garry lucirse ante Belal Muhammad en UFC Catar ha hecho que sea desde hace tiempo el 'mejor colocado' para batirse en duelo con Makhachaev.

Gaethje se ganó su lugar ante Pimblett

Así se vendió y así fue. La pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett del pasado 24 de enero en UFC 324 en Las Vegas fue vendido algo así como un billete hacia Ilia Topuria. Dicho y hecho. Pese a la mucha palabrería del británico, finalmente fue el de Arizona el que se impuso a base de golpes. A partir de ahí, nada le podía separar de medir sus puños con El Matador.

Esa pelea por el título interino del peso ligero llegó poco antes de que Ilia Topuria dejase atrás esos momentos más escabrosos de su litigio personal y familiar; tanto es así que ya se encuentra a la espera de la llamada de Dana White para poner en juego por primera vez su cinturón.