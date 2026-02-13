Makhachev cambia los planes de Ilia Topuria y pone en alerta a la UFC

El luchador daguestaní desvela que está dispuesto a aceptar la pelea con Ilia Topuria en junio si es lo que quiere la UFC, desvelando maquinaciones por detrás que podrían cambiar el futuro inmediato del luchador español

Si hay algo claro desde que Ilia Topuria se declaró 'apto para pelear' de nuevo es que será en el gran evento de la Casa Blanca. Por si la UFC tenía alguna duda, los aficionados se han encargado de aclarársela.

La UFC ha hecho en su canal de YouTube una encuesta sobre qué luchadores quieren ver en ese gran evento que se prepara para el mes de junio. Cuatro de cada diez encuestados han señalado al luchador que quieren ver es a Ilia Topuria. Y está muy por delante de Conor McGregor o Jon Jones, mitos de la compañía que también se han mostrado partidarios de reaparecer en el evento que coincidirá con el 80 cumpleaños de Donald Trump.

Si a eso añadimos la insistencia de Justin Gaethje, su rival, para pelear ante su presidente y el hecho que sea norteamericano y poseedor del cinturón interino del peso Ligero, todo cuadra. Ningún luchador norteamericano está en disposición de ganar un cinturón como lo está Gaethje.

Sólo hay una cosa que se podría interponer: Islam Makhachev. El luchador daguestaní ha vuelto a alimentar la posibilidad de que la pelea con Ilia Topuria sea antes de lo que se piensa, incluso en la Casa Blanca.

Así lo ha dejado claro en una entrevista con el medio serbio Telegraf, lo que indicaría que, pese a las palabras de Topuria confirmando que Gaethje sería su rival, la UFC está maquinando alternativas por detrás. "Me gusta esta idea. Si la UFC quiere, y sé que muchos aficionados quieren esta pelea, estoy preparado", señala Makhachev al respecto.

Makhachev no piensa bajar; Topuria debe subir

Eso sí, lo haría siempre que Topuria subiera de peso, como ha dejado claro en otras ocasiones, una de ellas recientemente, por lo que debería renunciar al cinturón que ganó en junio del año pasado a Charles Oliveira. "¿Para qué voy a bajar? Tenía el cinturón en peso ligero, nadie me ganaba. ¿Para un cinturón? Eso no me interesa. Si -Ilia- quiere ascender, bienvenido sea. Puede ascender porque no tiene nada que perder. Si pierde, baja a peso ligero y punto. Defenderá su cinturón allí... Ya fui campeón de peso Ligero y, definitivamente, no voy a volver abajo", advierte el luchador de Daguestán.

"En mi división hay contendientes de sobra que merecen una oportunidad de luchar por el título. La UFC tan solo tiene que darme un nuevo objetivo, y eso es todo. Estoy esperando", añadía.

El gran hándicap para ver esta pelea tan pronto es que la UFC obliga a defender al menos una vez al campeón el cinturón que ha ganado, pero con las dos estrellas de la compañía dispuestas y la posibilidad de tener en el mejor evento del año la pelea deseada por el 'jefe' de la UFC, Dana White, todo es posible.