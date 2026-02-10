Ilia Topuria da el OK a la pelea en la Casa Blanca

"Si la UFC me lo pide, estaré listo", señaló el luchador español cuando se le preguntó si pelearía con Gaethje

El regreso de Ilia Topuria entra en su recta final, aunque aún podría demorarse su confirmación, dado que se espera que sea para el mes de junio y hay tiempo de sobra para cerrar todos los detalles.

El simple anuncio del máximo dirigente de la UFC, Dana White, este martes de que iba a dar una gran noticia, como suele hacerlo, vía Instagram, ha levantado todo tipo de especulaciones. En plena negociación por los combates que irán en el gran evento de la Casa Blanca cualquier aviso de este tipo crea más expectación de lo habitual.

Gaethje ha dejado claras dos cosas en los últimos días. La primera que quiere pelear con Topuria en la Casa Blanca; y la segunda es que se ve para ser el primero en vencer al hispano-georgiano.

Gaethje cree que será la pelea principal en la Casa Blanca

En el Show de Pat McAfee ha ido incluso más allá y ha señalado que espera ser partícipe del combate principal del mayor evento del año, que se va a celebrar el 14 de junio. "Creo que vamos a ser el Main Event de la velada en la Casa Blanca. Tenemos que serlo", indicó el peleador norteamericano.

Ilia Topuria, por su parte, siempre se ha puesto a disposición de la UFC, que también le ha apoyado en todas las peticiones que el matador ha hecho. "Si la UFC me lo pide, estaré listo. Quizás antes sonaba arrogante o piensan que lo soy, pero la realidad es que trabajo duro y nadie puede igualar mis habilidades en el octágono", indicaba sobre la posibilidad de enfrentarse a Gaethje.

Jon Jones, con Topuria antes que con Gaethje

Quien también se ha expresado al respecto es la mayor leyenda de la UFC, un Jon Jones que se retiró el pasado año, pero que ha pedido luchar también en la Casa Blanca. El legendario peso pesado ha dejado claro que, pese a que Gaethje es también norteamericano, él es fan de Topuria y cree que ganará.

"Ilia me emociona mucho. Es simplemente dinamita. ¿Qué locura sería? Lo siento, Gaethje", afirma el gran luchador norteamericano, que se retiró de la UFC como campeón, con 28 victorias y con sólo una derrota en su larga carrera.

No sólo Jones quiere volver en la Casa Blanca. Conor McGregor apunta claramente a ello, Islam Makhachev lo ha señalado en más de una ocasión pese a que no tiene un rival definido, el campeón del peso Semipesado, Alex Pereira, también se ha prestado...