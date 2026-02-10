Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 10 de febrero

Retransmisión en directo de la tercera jornada oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¡Buenos días! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la jornada 4 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, en la que se repartirán ocho nuevos oros y se espera mucho espectáculo.

Tras el debut de Nora Cornell en snowboard y de las dos parejas de danza en patinaje, este martes es el turno para los tres representantes españoles en el esquí de fondo ( Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell ) y para Tomás Guarino en patinaje artístico.

Estos son los horarios de una jornada que ya está en marcha con los entrenamientos de luge y en la que muy pronto empieza la competición, con varios españoles implicados.

Estas son las ocho pruebas que repartirán medalla en esta jornada del martes 10 de febrero

Ya están en marcha la clasificación de sprint de esquí de fondo, aunque en este caso la femenina. la masculina, en la que participan los tres españoles, comenzará a continuación, a partir de las 9:55 horas.

Empezarán a competir este miércoles por la tarde, tras finalizar hoy los individuales femeninos, que depararán la segunda medalla de oro en esta espectacular modalidad invernal.

Los polacos Chmielewski y Gancarczyk han marcado el mejor tiempo por delante de dos parejas estadounidenses en la penúltima carrera de preparación de los dobles masculinos de luge.

Jaume Pueyo es el primero de los españoles que salta a la pista y acaba con un tiempo de 3:15.81, que le situa undécimo provisional, aunque caerá muchos puestos conforme vayan acabando los demás. De momento, el estadouidense Ben Ogden marca el mejor tiempo con 3:09.88 seguido del francés Chappaz y del checo Tuz.

En el sprint femenino del esquí de fondo el dominio fue total de las suecas, que han copado las tres primeras posiciones con Linn Svahn, Jonna Sundling y Johanna Hagstroem . Ahora empiezan las pruebas eliminatorias, a partr de cuartos de final. Será a la conclusión de la clasificación masculina.

El dominador ha sido el gran favorito, Johannes Klaebo , por delante del estadounidense Ogden y del francés Chappaz.

Marc Colell , por su parte, ha acabado eliminado al finalizar en la posición 55º de 95 participantes con un tiempo de 3:27.49.

Se verá acompañado por un Bernat Sellés que ha logrado la vigésima novena posición -se clasificaban los 30 mejores- con 3:18.56 y también estará en la siguiente ronda clasificatoria, que comienza a las 12:20.

Jaume Pueyo , que ya logró meterse en esa ronda en Pekín 2022, repetirá tras acabar con un tiempo 3:15.81 que le permite ser decimotercero y aspirar seriamente a las semifinales.

España hace historia en el esquí de fondo al lograr la clasificación de dos esquiadores para los cuartos de final del sprnt masculino .

Tras esta primera ronda, tendrá lugar una segunda a las 14:00 horas, que repartirá las medallas. Si ayer hubo sorpresas en la prueba masculina, no sería tampoco descartable que llegaran en la femenina.

Ya ha arrancado la competición de la combinada de esqui alpino, en la que Mikaela Shiffrin forma pareja con la campeona olímpica de Descenso Breezy Johnson y parten como favoritas al triunfo final.

La italiana Pirovano es la tercera povisional en el ecuador de esta primera ronda.

La campeona olímpica de descenso, Breezy Johnson, remonta y pone primera provisional a la pareja estadounidense que parte como favorita cuando llevamos mediada eta clasificaciónd e Descenso. Rebaja en seis centrésimas el tiempo de la austriaca Ariane Raedler, que mandaba casi desde el principio.

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha querido acabar los rumores y ha reconocido los motivos de su caída, que le ha costado la que es posiblemente su retirada definitiva del esquí alpino.

Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell en esquí de fondo y Tomás Guarino en patinaje artístico debutan en una cuarta jornada de competición oficial los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 que dejara ocho medallas de oro y emociones fuertes, como la que se vivirá en la final de dobles mixto de curling, que enfrentará a Suecia y a Estados Unidos.

España se despedía el lunes con la buena actuación de sus patinadores (Val-Kazimov y especialmente Smart-Dieck), a los que tendremos en la final del miércoles con la segunda pareja con serias opciones de meterse entre los primeros. Ahora darán el relevo a un Tomás Guarino que salta este martes a la pista con las mismas intenciones y que, finalmente, podrá realizar su programa corto como 'minion'.

Antes de eso veremos a Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell en las eliminatorias del sprint de esquí de fondo, una competición que arranca muy pronto, a las 9:55 y en las que, especialmente Pueyo, sueña con al menos lograr el primer diploma olímpico para España en estos Juegos de Invierno 2026.

En cuanto a las finales, empiezan con diversión, con el Slopstyle masculino de esquí freestyle. Se prevé espectacular la final individual masculina de los 20 km en biatlón o las dos últimas carreras de luge, que decidirán la campeona olímpica, aunque el curling será, por la tarde, el que acapare la atención con sus primeras finales. Antes de eso llegan las de esprint de esquí de fondo, tanto la masculina como la femenina.

También habrá ganas de ver a Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos, que arranca este martes en la combinada. No lo hará junto a Lindsey Vonn por la caída y la lesión de ésta.