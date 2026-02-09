Las palabras de Hunter Hess en los Juegos Olímpicos provocan la reacción de Trump

Las declaraciones de une esquiador estadounidense en plena celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina han desatado una tormenta política en Estados Unidos a la que se ha sumado hasta el propio Presidente del país

Los Juegos Olímpicos de Invierno arrancaron oficialmente el pasado viernes 6 de febrero, pero ya ha estado lleno de declaraciones controversicas. Básicamente por las preguntas en las ruedas de prensa a los estadounidenses sobre las redadas que están llevando a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que Donald Trump ha enviado a Minnesota. Precisamente el Presidente de los Estados Unidos ha contestado al mensaje que lazó Hunter Hess, definiéndolo como un ''perdedor''.

Las polémicas declaraciones de Hess que han encendido a parte de EEUU

''Obviamente, hay muchas cosas que no me gustan mucho, y creo que a mucha gente tampoco. Creo que, para mí, se trata más bien de representar a mis amigos y familiares en casa, a quienes lo representaron antes que yo, todo lo que creo que es bueno en Estados Unidos... El hecho de llevar la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en el país'', declaraba Hunter Hess en la rueda de prensa en un vídeo que rápidamente se hizo viral.

Unas ''emociones encontradas'' al representar a EEUU que no han gustado nada entre muchos compatriotas, políticos incluidos. Por ejemplo, el representante republicano de Tennessee le menospreciando su carrera deportiva: ''Cállate y vete a jugar a la nieve''. El youtuber y boxeador Jake Paul subió el nivel y añadió: ''Por favor, cállate la boca de parte de todos los verdaderos estadounidenses. Si no quieres representar a este país, vete a vivir a otro sitio''.

Donald Trump no se queda callado

Cómo no, el siempre polémico Presidente de EEUU también dedicó en la red social X unas palabras, tachando de perdedor al esquiador: ''El esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!''.

Aunque Hess no ha sido el único en hablar, aunque sí al único que le ha contestado Donald Trump. Chris Lillis habló sobre que no estaba de acuerdo en lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos: ''Amo a Estados Unidos. Nunca querría representar a otro país en los Juegos Olímpicos. Dicho esto, a menudo los deportistas dudamos en hablar sobre nuestras opiniones políticas y cómo nos sentimos al respecto. Me duele el corazón lo que está pasando en Estados Unidos. Estoy bastante seguro de que te refieres a ICE y a algunas de las protestas y cosas así. Creo que, como país, debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos con el mismo cariño y respeto que a cualquier otra persona. Espero que cuando la gente vea a los atletas competir en los Juegos Olímpicos, se dé cuenta de que ese es el Estados Unidos que intentamos representar''.