El entrenador de Lindsey Vonn explica que el emotivo gesto que tuvo tras la caída: ''La verdadera cara aparece en los momentos difíciles''

Tras el aparatoso accidente que tuvo ayer la esquiadora, su entrenador cuenta que aún así le quedaron fuerzas para felicitar a su compañera Breezy Jhonson

El deporte en su estado más puro, es capaz de regalar la gloria y transformarlo en dolor en cuestión de segundos. Lo vivido este domingo en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 fue el ejemplo perfecto de esa dualidad cruel. Mientras Breezy Johnson tocaba el cielo con un oro histórico, la leyenda Lindsey Vonn descendía a los infiernos tras un accidente que ha dejado en vilo al mundo del esquí. Eso sí, tuvo espacio para felicitar a su compatriota a pesar del dolor que estaba sufriendo, tal y como cuenta su entrenador Aksel Lund Svindal.

Lindsey Vonn y su valentía ante el dolor

Apenas trece segundos después de salir por el portillón, el sueño de de Vonn se hizo añicos. La estadounidense, que ya se había dado el susto hace nueve días, volvía a ser evacuada en helicóptero tras un impacto brutal que terminó en una fractura de pierna y una cirugía de urgencia. La grada se quedó en un silencio sepulcral ante la imagen de Lindsey siendo trasladada al hospital.

Su entrenador Aksel Svindal la ha definido como una persona ''valiente'' dedicándole un emotivo post en Instagram que comenzaba así: ''Lindsey, eres increíblemente valiente. Inspiras tanto a la gente que sigue tu trayectoria como a nosotros, que trabajamos codo con codo contigo cada día. Ayer fue un día durísimo en la montaña. Para todos, pero sobre todo para ti''.

Quiso felicitar a Breezy antes de subir al helicóptero

Lo que realmente ha llamado la atención es que Vonn quiso dar a Breezy Johnson la enhorabuena por ese oro en la misma pista que se lesionó: ''Aun así, pasó algo que creo que lo dice todo: 'Dadle la enhorabuena a Breezy y decidle que ha hecho un gran trabajo'. Tu compañera de equipo lideraba la prueba y ese fue el mensaje que quisiste que los entrenadores del equipo estadounidense recordaran antes de que te evacuaran en helicóptero al hospital. El verdadero carácter sale a relucir en los momentos difíciles'', expñicaba Svindal.

El entrenador terminó felicitando también a Johnson y a Jacqueline Wiles por su fantástica bajada: ''y más después de lograrlo tras haber tenido que esperar en la salida mientras atendían a Lindsey tras su caída''. Vonn se encuentra estable tras dos intervenciones por la fractura en su pierna izquierda, pero selló su grandeza con el gesto que tuvo antes de que la subieran en helicóptero aunque ya sabía que sus Juegos había acabado.