Rebensburg, sobre la caída de Lindsey Vonn: ''Hoy era o una caída o ganar una medalla''

La estadounidense se la jugó en su último descenso olímpico con un ligamento cruzado roto y sufrió una caída violenta que la obligó a ser evacuada en helicóptero

El mundo está conmocionado después de la durísima caída de Lindsey Vonn durante su debut en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Lo que debía ser el cierre perfecto a su regreso tras el retiro se ha convertido en un momento dramático en la pista Olympia delle Tofane. Tina Maze, Viktoria Rebensburg y André Myhrer coincidieron en que se lo jugó a todo o nada, con un fatal desenlace.

Lindsey Vonn tiene una brutal caída

Vonn, que salía con el dorsal 13, perdió el control precipitándose directa al suelo. La esquiadora quedó tendida en la nieve, visiblemente dolorida. Tras ser atendida en la pista durante más de 10 minutos, fue evacuada en helicóptero hacia el hospital Codivilla Putti para evaluar sus lesiones.

En unas declaraciones para Eurosport, Tina Maze ha opinado sobre el desagradable accidente acontecido esta mañana en los Juegos Olímpicos de Invierno: ''Todos sabemos las dificultades por las que ha pasado Lindsey estos últimos días, y al venir a la carrera, creo que simplemente se exigió demasiado y arriesgó demasiado, y por eso puede ocurrir este tipo de accidentes''. La doble medallista olímpica de Sochi 2014 añadió: ''Todos conocemos a Lindsey. Es su decisión, quería hacerlo sin importar nada y eso es lo que está haciendo. Es muy duro para todos los que estamos aquí ver esto, especialmente para su familia, sus compañeros de equipo y todos los que trabajan con ella''.

Lo arriesgó todo

''Sabíamos que hoy era o bien una caída, o bien arriesgarlo todo, o bien ganar una medalla para ella. Crucemos los dedos para que al final no sea demasiado grave'', comentó al mismo medio Viktoria Rebensburg sobre el arriesgado salto de Vonn, que no acabó como esperaba.

''Se entiende su situación. Ha hecho todo lo posible para llegar hasta aquí; los Juegos Olímpicos han sido su gran objetivo. Pero no ha sido divertido. Lo siento por ella y espero de verdad que no sea tan grave como parece'', comentaba el oro olímpico en Peyeongchang 2018 André Myhrer. Un reto casi imposible teniendo en cuenta que hace apenas nueve días sufrió una rotura compelta del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en Crans Montana. A pesar de tener la rodilla destrozada y competir con una prótesis de titanio en la otra pierna, la atleta de 41 años decidió participar con una rodillera especial, declarando que ''mientras hubiera una posibilidad, lo intentaría''.