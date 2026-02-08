Jannik Sinner y Franzoni: cómo Milano-Cortina conecta a dos estrellas del deporte italiano

Lo que empezó como una derrota infantil ante Sinner ha terminado años después con Franzoni celebrando un histórico podio en Milano Cortina

Giovanni Frazoni fue uno más en una carrera infantil en la que Jannik Sinner brilló sobre la nieve, pero el tiempo dio un giro inesperado. Años después, aquel niño que quedó lejos del que sería número 1 del mundo se ha convertido en subcampeón olímpico de descenso en Milano Cortina, firmando una de las historias más sorprendentes de los Juegos. Seguro que aquellos niños estarían ahora mismo alucinando si supiesen lo que les iba a deparar el futuro...

Franzoni, de la derrota contra Sinner a los Juegos Olímpicos

Esta es una de esas cosas que tiene la vida, el talento no se destruye, solo se transforma. Mientras que Sinner cambió los bastones por la raqueta para dominar el mundo desde el fondo de la pista, Giovanni Franzoni decidió que su lugar seguía estando en el hielo, aunque el cronómetro le fuera esquivo en los primeros años.

¿Y cuando se encontraron? Pues en 2009, cuando Jannik Sinner y Franzoni tenían la tierna edad de 8 años. Cuatro segundos les separó, poniéndose por delante el tenista en una competición para niños nacidos en 2001 celebrada en Sestriere. Bestien Fachan, autor del libro Big 3, lo recordó en su cuenta de X: ''Al comenzar los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, un recordatorio de que Jannik Sinner estaba destinado a la grandeza del esquí, venciendo a jugadores como Giovanni Franzoni (que lidera el equipo olímpico italiano) cuando era niño... En cambio, se convirtió en campeón de tenis, con cuatro Grand Slams (y contando) a su nombre''.

Jannik recuerda su encuentro

El destino le tenía guardada su particular revancha a Franzoni. Convertido ya en el gran referente del equipo italiano, ha tocado el cielo en los Juegos de Milana Cortina al colgarse la medalla de plata en descenso, quedándose a un suspiro de arrebatarle el trono al suizo Franjo von Allmen. Este logro no es fruto del azar: su ascenso ha sido estratosférico, avisando de su potencial con un podio inesperado hace menos de dos meses en el super-G de Val Gardena y sellando su primer triunfo en la Copa del Mundo este mismo enero.

El propio Jannik Sinner no ha sido ajeno a este avance de la carrera de Giovanni y quiso acordarse de aquel vínculo que forjaron en la nieve durante el último Open de Australia: ''Sigo todas sus carreras, así que estoy increíblemente feliz por lo que ha conseguido. Sinceramente, no recuerdo nuestra competición juntos en 2009, pero demuestra lo poco que importan los resultados a una edad tan temprana''. Tras la victoria de Franzoni, retomaron el contacto tras seguirse en Instagram, tal y como contó el esquiador: ''Le escribí porque vi que había empezado a seguirme. Es una gran persona, no solo un atleta excepcional. Me felicitó y me motivó muchísimo. Incluso me dio su número de teléfono. Pequeños detalles como ese demuestran lo genuino que es''.