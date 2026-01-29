Sinner mira de frente a Djokovic: ''Es muy difícil jugar contra Novak''

El número dos del mundo ya piensa en el examen que le espera en las semifinales del Open de Australia 2026: enfrentarse al hombre que marca una era

Jannik Sinner ya mira a su siguiente reto: plantarle cara a Djokovic en las semifinales del Open de Australia. Un trámite por el que tiene que pasar para poder llegar a la esperada final y tener un oportunidad de llevarse su tercer título consecutivo en Melbourne. Aunque el italiano sabe que no es una misión fácil, ya que Novak es el sinónimo de leyenda en este primer abierto del año, con una efectividad del 100% en finales y 10 títulos a sus espaldas.

Djokovic pasa a semis por la retirada de Musetti

Aunque el serbio sea toda una leyenda en el Open de Australia, hay que ser realistas y asumir que Djokovic no tuvo su mejor partido en la jornada de ayer. Musetti iba ganando 2 sets a 0 cuando en el tercero comenzó a sentir molestias en el abductor derecho. Aunque el italiano intentó continuar, no fue posible ya que apenas podía moverse y se vio forzado a abandonar el partido. Lo más curioso de todo es que Novak ya había pasado octavos gracias a otra retirada, la de Mensik sin siquiera jugar el partido por molestias abdominales.

''Lo estuve siguiendo y fue muy triste para Lorenzo. Por otro lado, es muy difícil jugar contra Novak, especialmente en un mejor de cinco de sets, son partidos muy largos. Así que, espero que no sea nada demasiado grave para Lorenzo, porque comenzar la temporada con una lesión tampoco es fácil. Al mismo tiempo, va a ser un partido muy duro contra Djokovic. Nos conocemos bastante bien, así que va a ser interesante ver cómo manejamos la situación'', comentaba Jannik Sinner en la rueda de prensa tras jugar con Ben Shelton y sobre el partido de cuartos de final de Djokovic.

Sinner sabe que las semifinales no será fáciles

A pesar de que el italiano sabe de sobra su dominio en esta competición, también pone en valor a un rival de la altura de Novak Djokovic, que a sus 38 años todavía tiene mucha cuerda de la que tirar: ''El nivel al que sigue jugando, creo que es el atleta más profesional que tenemos aquí en el vestuario. Yo también trato de ser lo más profesional posible. Obviamente, él tiene una gran experiencia consigo mismo. Lo ves en la pista y sabe cómo manejar cada situación de la mejor manera posible''.

''Yo, como joven de 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos, y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo de él, de Carlos, de todos los otros grandes jugadores. Lo tomo como algo positivo. Creo que la forma en que juega, la forma en que se mueve, si no eres profesional, no juegas a este nivel. Es una inspiración para todos nosotros y especialmente para los jóvenes'', respondía sinceramente Jannik Sinner para finalizar.