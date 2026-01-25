Djokovic a cuartos tras el adiós de Mensik del Open de Australia

El checo se retira debido a unas molestias abdominales del Australian Open, lo que da al serbio un día más de descanso para poder afrontar los cuartos de final con mejor forma física

Novak Djokovic consigue el pase directo a los cuartos de final del Open de Australia después de que el checo Jakub Mensik confirmará a través de su cuenta de Instagram. El joven tenista no puede continuar por molestias abdominales, toda una oportunidad para el veterano que se enfrentará a Mussetti o Fritz, todo depende del resultado de mañana.

El comunicado de Mensik

Precipitada retirada de Mensik en el partido que tenía planeado para el lunes 26 de enero, por lo que Djokovic no jugará hasta el próximo miércoles. A través de sus historias de Instagram ha publicado el siguiente comunicado explicando su precipitado despido: ''Esta es una publicación difícil de escribir. Después de hacer todo lo posible por seguir adelante, tengo que retirarme del Australian Open debido a una lesión en el músculo abdominal que ha ido empeorando en los últimos partidos. Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, hemos decidido no saltar a la pista mañana''.

''Aunque me siento decepcionado, haber alcanzado la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que guardaré conmigo durante mucho tiempo. Sentí muchísima energía por parte de los seguidores y el ambiente en Melbourne fue realmente especial. Gracias a mi equipo por acompañarme en cada paso, y a todos los que me envían mensajes y ánimos: significa más de lo que imaginan. Ahora es momento de recuperarse adecuadamente'', concluía el checo.

El rival de Djokovic explica su retirada

También ha tenido un espacio para explicar de forma algo más detallada su decisión de retirarse, algo que como ha contado en el comunicado en redes sociales, no ha sido una decisión tomada a la ligera: ''Después de los dos últimos partidos, empecé a tener más dolor en la parte izquierda de mi músculo abdominal. Sería un gran riesgo para mí saltar a pista mañana, pondría en juego mi salud para los próximos meses. Es muy difícil para mí tomar esta decisión por lo que implicaba enfrentaba a Djokovic en la Rod Laver Arena. Es mi gran ídolo, el GOAT. Intentaré volver lo antes posible y más fuerte''.

Djokovic, que busca su título 25 de Grand Slam para romper el empate histórico con Margaret Court, se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti que se enfrentarán el lunes 26 de enero en el Rod Laver Arena en el segundo turno de la sesión diurna.