Alcaraz - Norrie en directo: partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 Indian Wells

Carlos Alcaraz se juega el pase a las semifinales de Indian Wells ante un viejo conocido como Cameron Norrie, en un partido complicado en el que tratará de extender su imbatibilidad en 2026

Muy buenas noches y bienvenidos a la retrnasmisión en directo del partido de cuartos de final de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie.

El partido no arrancará hasta las 3:00, una vez que termine el Pegula-Rybakina , que ahora mismo está en el segundo set.

Tras la victoria de la kazaja, Alcaraz y Norrie están a punto de saltar a la pista 1 de Indian Wells.

Ya están calentando sobre la pista. Alcaraz y Norrie se juegan el pase a unas semifinales donde les espera Daniil Medvedev , que ha ganado al campeón Jack Draper.

Primer juego perfecto en blanco para el murciano. No ha dado la más mínima opción a Norrie en ninguno de los cuatro puntos. Impresionante.

La noticia es que ha perdido un punto en este turno, pues los otros cuatro los ha ganado sin problema alguno. Gran inicio del murciano al saque .

Otra vez Carlos tuvo opción de presionar al resto pero Norrie subió al nivel desde el 15-30 , lo que le permite seguir manteniendo la igualdad. Además, tiene muchos golpes el zurdito británico.

Mientras Norrie sufre, Alcaraz está sacando adelante sus saques con una facilidad pasmosa, ahora otra vez en blanco . Le está corriendo mucho la derecha a Carlitos.

Carlos Alcaraz sigue adelante en su inmaculado 2026, en el que ahora quiere lograr la reconquista de Indian Wells. El murciano ganó el torneo californiano en 2023 y 2024, sin embargo, Jack Draper le dejó por el camino en 2025, pero ahora está con el rumbo fijo a lograrlo. Por lo pronto ha llegado a cuartos de final, donde esta noche se enfrenta a un viejo conocido como Cameron Norrie. Tras dejar unas sensaciones mejorables en las primeras rondas, en octavos pasó por encima de Casper Ruud, pero ahora quiere ir un paso más allá y batir al británico, quien debería ser un rival cómodo, al menos sobre el papel.

Alcaraz tiene tiene con un Norrie un balance favorable de 5-3 en los ocho enfrentamientos que han disputado. Aunque eso sí, Carlitos tiene un recuerdo amargo de la última ocasión en las que se vio las caras con el británico, en la primera ronda del Masters de París, a finales del pasado año, cuando cedió por 4-6, 6-3, 6-4, aunque eso sí, en una pista mucho más rápida que la californiana. Además, también se han medido en dos finales, la de Buenos Aires, que se la llevó el murciano y al de Río de Janeiro se fue a la vitrina de Norrie tras una lesión de un joven Alcaraz.