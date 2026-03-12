Cristina Bucsa y el regreso de Sara Sorribes, las apuestas de Carla Suárez en la BJKC

El tenis femenino español no pasa por su mejor momento, sin embargo, en 2026 aspira a volver a la final a 8 de la Billie Jean King Cup y para ello Carla Suárez ha presentado el equipo que va a empezar la competición ante Eslovenia

La selección española femenina de tenis lleva cuatro presencias en la fase final de la Billie Jean King Cup y este 2026 quiere mantener la racha. Para conseguirlo las chicas de Carla Suárez necesitan pasar una eliminatoria previa ante Eslovenia y para ella la canaria ha presentado un equipo de garantías, pero con novedades. La principal es el regreso de Sara Sorribes tras un periodo apartada de las pistas, mientras que la líder del equipo, ante las bajas de Paula Badosa y Jessica Bouzas, será la actual número 1 nacional, Cristina Bucsa.

Sorribes es la principal novedad en la convocatoria de Suárez, para la eliminatoria en Eslovenia los días 10 y 11 de abril, en un equipo que lidera Bucsa y que completan Leyre Romero, Guiomar Maristany y la debutante Kaitlin Quevedo. Sorribes, de 29 años y 449 en el ránking mundial, regresó a la competición a finales del pasado mes de noviembre después de su parón de siete meses debido a una depresión y no era convocada por España desde la ronda clasificatoria de la Billie Jean King en abril del pasado año en la República Checa. Pese a su ausencia, en el dobles junto a Bucsa será una adición de altísimo nivel.

La eliminatoria se va a jugar en la ciudad de Portoroz, sobre tierra batida, y allí estará Bucsa al mando. La de Torrelavega es la mejor española en la clasificación de la WTA, en el 31, después de que lograra su primer torneo individual en el WTA 500 de Mérida (México) el pasado día 2. De ella, Suárez destacó su versatilidad, al poder jugar en las dos modalidades: "Me da mucha tranquilidad, va a ser clave para nosotras. Está en su mejor momento y ojalá que llegue con más confianza, aún si cabe, de la que tiene ahora. La esperamos siempre con los brazos abiertos”.

La gran baja, Paula Badosa

La gran ausencia es la Paula Badosa. La número 1 del tenis español en los últimos años y toda una ex top 10 mundial, no pasa por su mejor momento. Las lesiones han sido un drama para la de Begur, que este 2026 aspiraba a volver a su máximo nivel, pero todo lo contrario. Más problemas que le están impidiendo coger el ritmo y han hecho que su ranking baje, por primera vez en mucho tiempo, fuera de las 100 mejores de la WTA. Ahora trata de volver a recuperar su mejor tenis, pero Carla Suárez ha decidido que no esté en esta eliminatoria.