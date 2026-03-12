Draper sobrevive a Djokovic y mantiene viva su defensa del título

El actual portador de la corona y el serbio dejaron uno de los mejores partidos del año en el que Novak tuvo que acabar redimiéndose tras luchar hasta el final

Si el partido entre Novak Djokovic y Jack Draper se tuviese que definir con un adjetivo, ese sería espectacular. Porque sí, fue todo un espectáculo en la pista central del Indian Wells Tennis Garden. El defensor de la corona sigue con el cuchillo entre los dientes y ganó al serbio por 4-6, 6-4 y 7-6(5) en más de dos horas y media de disfrute para los espectadores. Draper no está dispuesto a soltar el título tan fácilmente...

Djokovic dice adiós al Indian Wells

El duelo entre Djokovic y Draper en Indian Wells fue una batalla de resistencia y temple. Tras un inicio equilibrado, el serbio tiró de veteranía para anotarse el primer set por 6-4. Sin embargo, Draper reaccionó con garra, aprovechando el desgaste físico de su rival para forzar el tercer parcial.

En el set definitivo, la igualdad fue máxima. Pese a que Djokovic remontó un quiebre cuando el británico sacaba para ganar, Draper se mantuvo sólido en el tie-break final (7-5). Con esta vibrante victoria, el vigente campeón avanza a cuartos de final para medirse a Medvedev, mientras Nole se despide con honores del torneo.

Nole lamenta la derrota por un punto

''Todo se ha decidido en un punto, nada más. Jugamos un punto increíble que luego me acabaría costando el break, aunque fue genial poder ganarlo. Lo malo es que me quedé completamente sin gasolina y no empecé a sentirme un poco mejor hasta finales del tercer set. Tuve un juego descuidado para cerrarlo con 5-4, ahí conseguí que las gradas me apoyaran, sentí su energía, así que me voy a quedar con ese momento. Estuve cerca, realmente cerca, pero cometí algunos errores desafortunados por mi parte. En el tie-break iba 4-3 arriba, luego 5-5… así es el tenis'', contaba Novak Djokovic después del partido con la frustración propia de haber dejado pasar su oportunidad de hacerse con el Indian Wells.

Draper también quiso valorar el encuentro, admitiendo sus errores y valorando haber ganado este partido contra toda una leyenda en activo del tenis: ''Ha sido un partido loco, creo que ambos lo dimos todo. Por mi parte, pienso que comencé un poco pasivo, pero luego comencé a ser un poco más agresivo, hasta tomar el control de los puntos en mis términos. Ahora mismo estoy abrumado por haber vencido a Novak, alguien al que he visto, admirado e idolatrado desde que era un niño. Estoy muy agradecido de estar en esta situación y tener la oportunidad de volver a jugar mañana''.