Alcaraz - Ruud en directo: partido de octavos de final de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 Indian Wells

Carlos Alcaraz y Casper Ruud se miden por un puesto en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde el murciano busca seguir ampliando su imbatibilidad este 2026

Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

Tras sufrir de lo lindo ante Arthur Rinderknech ahora el murciano se medirá a un rival sobre el papel superior , Casper Ruud.

El noruego y el español se han medido en seis ocasiones, siendo cinco victorias para Carlitos , entre ellas la final del US Open 2022, y solo una para Casper, en las ATP Finals de 2024.

Carlos Alcaraz no ha perdido un solo partido en lo que va de 2026. En su palmarés ya figuran los títulos del Open de Australia y de Doha, pero ahora sigue avanzando en su camino y está en el Masters 1000 de Indian Wells, donde quiere recuperar la corona que perdió el año pasado. El murciano lo pasó muy mal en tercera ronda ante Arthur Rinderknech, contra quien tuvo que remontar para ganar en tres sets, aunque ahora sigue aumentando la dificultad y va a necesitar un gran partido para colarse en los cuartos de final.

El siguiente paso de Alcaraz en el desierto de Coachella es Casper Ruud. A sus 27 años, el noruego es ahora mismo el decimotercer mejor jugador del mundo, aunque ha llegado a estar mucho más arriba. Más allá de eso, en lo que se refiere a los duelos entre ambos, el historial que favorece claramente al español. De los seis enfrentamientos previos, Alcaraz se ha llevado cinco, entre ellas aquella recordada final del US Open que supuso el primer grande Carlitos. Es más, la única mancha en ese expediente fue el tropiezo en la fase de grupos de las ATP Finals 2024, aunque en pista rápida bajo techo.