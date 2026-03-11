Sabalenka señala el punto débil del tenis femenino

La número uno del mundo apunta a la promoción de las tenistas como la principal diferencia entre la ATP y la WTA, mostrándose conforme con la equidad de salarios en el circuito

Aryna Sabalenka sigue avanzando con paso firme en el Indian Wells, venciendo a en octavos de final a Naomi Osaka. Aunque en la rueda de prensa se ha querido centrar en hablar de otros temas de actualidad, aprovechando que el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. La número 1 ha señalado la principal diferencia entre el tenis masculino y el femenino, la promoción, y se ha pronunciado sobre la igualdad económica que existe en este deporte.

Sabalenka, satisfecha con la igualdad en el tenis

''Siento que vamos por buen camino, que avanzamos en la dirección correcta. Se nos trata con igualdad, se nos paga lo mismo. En general, creo que el deporte femenino, ha mejorado en crecimiento y, sí, siento que vamos en la dirección correcta'', comentaba Sabalenka sobre su sensaciones, teniendo en cuenta que los premios de los campeonatos del circuito son los mismo para hombres que para mujeres.

''Estoy contenta con la mayoría de las cosas, incluso con la programación, con los premios en metálico y todo eso'', aunque siempre hay un pero, y esa es la promoción de las tenistas para llegar a más audiencia: ''Probablemente haría un poco mejor el tema de promocionar nuestro deporte. Me encanta la forma en la que la ATP promociona y cómo funciona el marketing de la ATP. Siento que esta es la brecha en la que podemos mejorar y atraer más atención y más miradas hacia el tenis femenino'', concluía sobre este tema tan de actualidad.

Los ajustes del calendario

Como no, cada vez que comienza una nueva temporada siempre salen los típicos comentarios sobre el calendario, algunos de acuerdo como está organizados y otros no tanto. Sabalenka parece que también lo tiene claro: ''Yo, personalmente, no haría ningún torneo en febrero después del Abierto de Australia, pero es que ya sabes, programar es algo muy complicado. Yo eliminaría esta situación obligatoria, porque si llegas lejos en un torneo, físicamente no es bueno para la salud ir a jugar otro porque es obligatorio''.

''Yo eliminaría esta situación obligatoria y dejaría que el jugador eligiera dónde quiere competir y jugar, porque si llegas lejos en el Abierto de Australia, es demasiado pronto para jugar en Oriente Medio. Así que creo que la situación obligatoria es excesiva, tenemos que reducir ese número. Es demasiado'', concluía, alegando reducir las citas obligatorias del campeonato como también ha pedido en diversas ocasiones Carlos Alcaraz.