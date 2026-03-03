Alcaraz, Sinner y Sabalenka llevan el tenis a lo más alto en los Laureus

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron los mejores tenistas de 2025, pero su éxito ha trascendido su deporte, al punto de ser nominados en los premios Laureus

El deporte mundial celebra cada año su gran fiesta con los 'Premios Laureus', los conocidos como Oscars del deporte en los que se premia a los mejores del planeta durante 12 meses. Las últimas ediciones se han celebrado en Madrid y esta vez volverá a suceder. Será el 20 de abril cuando por tercera ocasión consecutiva la capital española sea sede de la gran fiesta deportiva planetaria. Los premios aún se desconocen, pero hay deportes que destacan y uno de ellos es el tenis, que entre los máximos favoritos a los grandes galardones tiene a sus dos número 1, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, así como Jannik Sinner.

Alcaraz y Sabalenka, protagonistas

El tenis es uno de los deportes más importantes del mundo a nivel de atención y por lo que genera y gran parte de eso se debe a sus actores principales. Los más grandes son Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka y tras un 2025 glorioso han sido nominados para los dos primeros por excelencia, los de mejor deportista masculino y femenina.

Contra Alcaraz y Sinner, que ganaron dos Grand Slams cada uno, competirán por el galardón al mejor deportista el piloto Marc Márquez, campeón del Mundo de MotoGP; el ganador del año pasado, el pertiguista sueco Mondo Duplantis; el ciclista esloveno Tadej Pogacar, triple campeón del Tour y quizá gran favorito a la victoria; además de Ousmane Dembelé, campeón de la Champions League con el Paris Saint Germain y ganador del balón de oro.

Mientras que en el caso de la bielorrusa, su rivales serán la futbolista internacional del Barcelona Aitana Bonmatí, que retuvo el Balón de Oro yoptará a relevar a la gimnasta estadounidense Simone Biles como la mejor deportista del último año; junto a la nadadora estadounidense Katie Ledecky, las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone y la etíope Faith Kipyegon, ganadoras de títulos mundiales en un gran año para el atletismo tras el pasado mundial.

Fonseca y Anisimova optan a premios

Además de los tres capos el tenis opta a más premios. Empezando por el galardón a deportista revelación del año, en el que el brasileño Joao Fonseca, que emergió del circuito Challenger para esteblecerse entre los mejores, es uno de los candidatos. Así como Amanda Anisimova, que llegó a las finales de Wimbledon y del US Open dos años después de alejarse del tenis para priorizar su salud mental, por lo que opta al 'Regreso del año'.